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Vikings: War of Clans
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Vikings: War of Clans

(Windows)
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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Vikings: War of Clans
Vikings: War of Clans
Vikings: War of Clans
Vikings: War of Clans
Vikings: War of Clans
Vikings: War of Clans
Vikings: War of Clans

Vikings: War of Clans'da güçlü viking savaşçılarını yönettiğimiz savaşlara katılıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Vikings: War of Clans, taktiksel savaş yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz online altyapıya sahip bir viking oyunu olarak tanımlanabilir.

İnternet tarayıcılarınız üzerinde ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olan Vikings: War of Clans'da güçlü viking kontroları arasındaki savaşlar konu alınıyor. Konumlarını korumak ve Kuzey'in en kudretli hükümdarı olmak için çarpışan kontrol arasına katılıyoruz ve hedefimizi gerçekleştirebilmek için stratejik ve diplomatik yeteneklerimizi ortaya koyuyoruz.

Vikings: War of Clans'da her şeye sıfırdan başlamaktayız. Oyuna başladığımızda kendi kasabamızı kuruyoruz ve savaş gücümüzü artırmak için çalışmaya başlıyoruz. Oyunda üretim yapabilmek ve asker yetiştirmek için kaynak toplamamız gerekiyor. Askerlerimizi kullanarak kaynaklar üzerinde hakimiyet sağlıyoruz. Yeni kaynaklar demek daha gelişmiş bir kasaba ve askeri güç demek.

Vikings: War of Clans'da savaşta özel kahramanları kullanabiliyoruz. Bu kahramanlar savaşlarda başarı kazandıkça seviye atlayarak daha güçlü hale gelebilmekteler. Oyunda başarı kazanabilmek için sadece iyi savaşçılara sahip olmanız yetmiyor, diplomatik ilişkiler kurmanız da gerekiyor. Oyuncular ittifaklar kurarak klanlar oluşturabiliyorlar ya da klanlara katılabiliyorlar.

Vikings: War of Clans güncel bir internet tarayıcısına sahip her bilgisayarda oynanabilmekte.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Plarium Global Ltd
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