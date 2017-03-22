Verdict Guilty bize 90'lı yıllarda oynadığımız Street Fighter, Double Dragon, Fatal Fury, World Heroes, The King of Fighters gibi klasik dövüş oyunlarını hatırlatan bir yapıya sahip olan bir dövüş oyunu.

Neo Seoul adlı şehre konuk olduğumuz Verdict Guilty'de bu şehrin beklenmedik terörist ve suçlu saldırılarına hedef olduğuna tanık oluyoruz. Neo Seoul kısa süre içerisinde kaosa sürüklenirken geriye bu tehdidi ortadan kaldırabilecek az sayıda güvenlik görevlisi kalıyor. Biz de bu güvenlik görevlilerin yerine geçiyoruz ve suçluları ve teröristleri durdurmak için savaşıyoruz.

Verdict Guilty, klasik 2 boyutlu dövüş oyunlarıyla aynı oyun mantığına sahip. Oyunda kahramanınızı seçtikten sonra ringe çıkıyor, kendi canınız tükenmeden rakibinizin canını tüketmeye çalışıyorsunuz. Bu işi yaparken yumruklarınız ve tekmelerinizin yanısıra tabancaları, makinalı tüfekleri ve hatta özel eğitimli polis köpeklerinizi kullanabiliyorsunuz.

Verdict Guilty'de oyunculara toplamda 8 dövüşçü seçeneği sunuluyor. Dilerseniz polis kahramanlardan birini, dilerseniz suçlulardan birini seçebiliyorsunuz. Oyunun grafiklerinin yanısıra sesleri ve müzikleri retro atmosferi pekiştiriyor. Verdict Guilty eski bilgisayarlarınızda ve dizüstü bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilecek bir oyun. Verdict Guilty'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.6 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 64 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 120 MB boş depolama alanı

- 1280x720 ekran çözünürlüğü

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme