Vast Wars, tarayınız üzerinden oynayabileceğiniz, gerçekten keyifli ve bağımlılık yaratan bir metin tabanlı online strateji oyunu. Dünyanın her yerinden oyuncularla etkileşim içine girebileceğiniz bu oyunda, çok sayıda oyun öğesinin yanı sıra birbirinden ilginç ayrıntıyı keşfedebilirsiniz. Küçük bir suç evi kurarak başlayacağınız Vast Wars, seviyeniz arttıkça bambaşka bir boyuta ulaşacak. Şimdi dilerseniz oyuna biraz daha yakından bakalım.

Vast Wars oyunu daha ilk girişten sizi meraklandıran bir yapıya sahip. Yukarıda 'Hemen Oyna' seçeneğine tıklarsanız ne demek istediğimiz daha iyi anlayacaksınız. Oyun tamamen tarayıcı üzerinden oynanıyor, yani herhangi bir yükleme işlemi yapmanız gerekmiyor. Ana sayfada sadece Register (Kayıt Ol) ve Login (Giriş Yap) seçeneklerini göreceksiniz. Kısa süren bir üyelik işleminden sonra artık oyuna başlamaya hazırsınız.

Burada bir parantez açıp, hangi mesleği seçebileceğinizden ve avantajlarından bahsedelim. Bunu ait olduğunuz topluluk olarakta düşünebilirsiniz. Vast Wars'da Business Man, Mobster ve Policeman meslekleri bulunuyor. Seçim yaparken avantajlarını karşılaştırmanızı öneririm, zira oyun stilinize uygun olanı seçmek size kalmış. Özelliklerine daha yakından bakacak olursak:

Business Man: Bu karakteri seçerseniz ev satarken yüzde 5 ek komisyon alırsınız. Ayrıca hapiste geçireceğiniz süre de iki kat azalır.

Bu karakteri seçerseniz ev satarken yüzde 5 ek komisyon alırsınız. Ayrıca hapiste geçireceğiniz süre de iki kat azalır. Mobster: Ürün ya da hasat diyelim, bunları satarken yüzde 5 ek komisyon alır. Ayrıca Mobster'ler business man'lere göre iki kat daha fazla para çalarlar.

Ürün ya da hasat diyelim, bunları satarken yüzde 5 ek komisyon alır. Ayrıca Mobster'ler business man'lere göre iki kat daha fazla para çalarlar. Policeman: Item'ları yükseltirken yüzde 5 daha fazla kazanırlar. Spor salonunda yapılan eğitim yüzde 5 daha etkili olur. Fakat suç işlerken yakalanırsanız, cezaevinde iki kat daha fazla zaman harcarsınız.

Oyunun başlangıç ekranı geldiğinde tam olarak ne yapmanız gerektiğiyle ilgili yönlendirileceksiniz. Bu da oyunu çok kısa bir süre içerisinde öğrenebileceğiniz anlamına geliyor. Önce oyundaki amacımızın ne olduğundan bahsedelim. Her şeyden önce ülke seçmelisiniz. Açılan ekrana Turkey yazdıktan sonra seçin ve ilerleyin. Daha sonra yapmanız gereken 'Crime House' yani suç evi kurmak. Amacımız giderek büyüyerek önce seçtiğimiz ülkede, sonra da bütün dünyada söz sahibi olan bir güç olmak olacağından, bu suç evini doğru kullanmalısınız.

Ekranın sol üst köşesinde oyuna dair bazı detaylar göreceksiniz. Kalan canınız, enerjiniz, uyanıklık ve cesaret birikimleriniz burada yer alıyor. Onun sağında ise gücünüz, defansınız ve hızınıza dair bilgiler var. Bunları geliştirmek için GYM kurmalı ve kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Daha sonra suç evinize baktığınızda, yapacağınız eylemleri başarı ihtimaliniz artacaktır. Bu barın üzerinde ise hesap bilgileriniz yer alıyor. Kaç level olduğunuz, paranız ve puanınız gibi bilgileri burada görebilirsiniz.

Sizlere önerim Vast Wars'da yavaş yavaş ilerlemeniz. Acele etmenize gerek yok, önce detayları öğrenin. Zira metin tabanlı bir oyun oynuyorsunuz ve bazı ayrıntıları bilmek sıralamada fark yaratmanızı sağlayacaktır. Sağ üst köşedeki görevleri kaçırmamaya dikkat edin. Sağ alt köşede de oyuncularla etkileşime girebilirsiniz.

Eğer güzel vakit geçirebileceğiniz bir oyun arıyorsanız Vast Wars'u oynamanızı kesinlikle öneririm. Tamamen ücretsiz olması, kolay oynanışı, her zaman yapacak bir şeyler bulabilmeniz denemeniz için yeterli sebepler diyebilirim.