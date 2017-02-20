Vaccine bize 90'lı yıllarda oynadığımız klasik korku oyunlarına benzer bir oyun tecrübesi yaşatan survival horror türünde bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Hasta olan ve sadece özel bir ilaç ile iyileşebilen arkadaşına gerekli olan aşıyı bulmak için çabalayan bir kahramanı yönettiğimiz oyunda bir malikaneye konuk oluyoruz. Bu aşıyı bulabilmek için malikanenin odalarına ve diğer bölümlerine göz atmamız, karşımıza çıkan tehlikelerle yüzleşmemiz gerekiyor. Arkadaşımız ölüm döşeğinde olduğu için zamana karşı yarışıyoruz. Aşıyı zamanında bulup arkadaşımıza götüremememiz demek arkadaşımızın ölmesi demek oluyor. Bu nedenle bir yandan hızlı hareket etmeli, diğer yandan da dikkatli adım atmalıyız.

Vaccine'de arkdaşınızı her kurtardığınızda malikaneye yeni baştan inşa ediliyor ve karşınıza yeni bir harita çıkıyor. Ayrıca size verilen süre de azalıyor. Yani oyun gittikçe zorlaşan bir yapıda. Mutant yaratıklarla savaştığınız oyunda cephane de sınırlı. Oyunun tıpkı ilk Resident Evil oyununa benzediği söylenebilir. Bu benzerlik hem oynanışta hem de grafiklerde kendisini gösteriyor. Vaccine'in minimum sistem gereksinimleri oldukça düşük tutulmuş. Vaccine minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 3 yüklü Windows XP işletim sistemi

- 2.6 GHz çift çekirdekli Intel işlemci veya 3.0 GHz çift çekirdekli AMD Athlon işlemci

- 2 GB RAM

- Shader Model 3.0 destekli 512 MB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 500 MB boş depolama alanı