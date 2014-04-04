Uplay, popüler oyun geliştiricisi ve dağıtımcısı Ubisoft'un kendi oyunlarını oyunseverlerle dijital ortamda buluşturduğu ücretsiz bir oyun platformudur.

PC, Mac, PS3, Xbox 360, Facebook, iPhone, iPad ve son olarak OnLive gibi platformlar üzerinde kullanıcılarla buluşan Uplay, Ubisoft'un Valve tarafından geliştirilen Steam ve EA tarafından geliştirilen Origin gibi dijital oyun platformlarıyla rekabet edebilmek için geliştirmiş olduğu bir dijital oyun satış platformu olarak da dikkat çekmektedir.

Ubisoft tarafından geliştirilen en son oyunları bulabileceğiniz ve satın alabileceğiniz platform üzerinde, farklı firmalar tarafından yayınlanan ve anlaşmalı olarak Uplay üzerinde yer alan oyunlarla ilgili de birçok ekstra içerik sunmaktadır.

Örneğin farklı oyunlar üzerinde kazanmış olduğunuz başarımlar sayesinde Uplay puanları toplayabilir ve daha sonra toplamış olduğunuz uPlay puanlarını ihtiyacınız olan diğer içerikleri açtırmak için kullanabilirsiniz.

Eğer Ubisoft tarafından geliştirilen oyunları severek oynuyorsanız ve en yeni Ubisoft oyunlarını dijital olarak satın almak istiyorsanız Uplay'i hemen bilgisayarlarınız üzerine indirerek, kullanmaya başlayabilirsiniz.

Not: Uplay'i aktif olarak kullanabilmek için kendinize ait bir Uplay kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir.