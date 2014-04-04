Uplay28.0.0.5098 (Windows)
Uplay, popüler oyun geliştiricisi ve dağıtımcısı Ubisoft'un kendi oyunlarını oyunseverlerle dijital ortamda buluşturduğu ücretsiz bir oyun platformudur.
PC, Mac, PS3, Xbox 360, Facebook, iPhone, iPad ve son olarak OnLive gibi platformlar üzerinde kullanıcılarla buluşan Uplay, Ubisoft'un Valve tarafından geliştirilen Steam ve EA tarafından geliştirilen Origin gibi dijital oyun platformlarıyla rekabet edebilmek için geliştirmiş olduğu bir dijital oyun satış platformu olarak da dikkat çekmektedir.
Ubisoft tarafından geliştirilen en son oyunları bulabileceğiniz ve satın alabileceğiniz platform üzerinde, farklı firmalar tarafından yayınlanan ve anlaşmalı olarak Uplay üzerinde yer alan oyunlarla ilgili de birçok ekstra içerik sunmaktadır.
Örneğin farklı oyunlar üzerinde kazanmış olduğunuz başarımlar sayesinde Uplay puanları toplayabilir ve daha sonra toplamış olduğunuz uPlay puanlarını ihtiyacınız olan diğer içerikleri açtırmak için kullanabilirsiniz.
Eğer Ubisoft tarafından geliştirilen oyunları severek oynuyorsanız ve en yeni Ubisoft oyunlarını dijital olarak satın almak istiyorsanız Uplay'i hemen bilgisayarlarınız üzerine indirerek, kullanmaya başlayabilirsiniz.
Not: Uplay'i aktif olarak kullanabilmek için kendinize ait bir Uplay kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekmektedir.
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Uplay 26.1.0.5062 için Ad Sumutoyad dedi ki;
bi kere çok oyunculu oynıyo uplayArtı Yönleri: umut
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Uplay 18.1.1.4789 için Ziyaretçi dedi ki;
bi siteden assasins creed revalitions cd si aldım ama pc ye kuramadım uplay den yükleyebileceğim söylendi bununla ilgili olarak yardımcı olabilir misiniz ?
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Uplay 4.6.1.3217 için ali laş dedi ki;
bunlan online oyunları mı oynuyoruz
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Cevap yazan: Merttam olarak değil.
Uplay bir oyun platformu içinden istediğin oyunu ücretsiz yada belli bir ücret ödeyerek oynayabileceğin servis.Online sadece online oyunlarda geçerli27 Ocak 2015 Salı - 17:12:53 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 128 / 32,277
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- UbiSoft Entertainment
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