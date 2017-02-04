Unreal Heroes eğer rahatça oynayabileceğiniz, buna rağmen size bolca heyecan yaşatabilecek bir oyun arıyorsanız tavsiye edebileceğimiz bir aksiyon oyunu.

2 boyutlu bir yapıya sahip olan Unreal Heroes'da kahramanımızla tıpkı bir platform oyununda olduğu gibi savaşıyoruz. Ekranda yatay olarak ilerlerken farklı platformlara zıplayabiliyor ve silahlarımızı kullanarak rakibimizi yok etmeye çalışıyoruz. Buna bağlı olarak oyunun kontrolleri de bir hayli kolay.

Unreal Heroes'da farklı oyun modları bulunmakta. Oynayacağınız demoda sadece Deathmatch modu bulunuyor. Bu modda duellolar yaparak hayatta kalan oyuncu olmaya çalışıyorsunuz. Bunun yanısıra oyuna Team Deathmatch, Zombie Waves Survival, Capture the Flag gibi modların da eklenmesi planlanıyor. Bu modlarda takımlar halinde savaşabilir veya üzerinize dalga dalga saldıran zombilere karşı ortak savaşabilirsiniz. Oyundaki bayrak kapma yarışlarında ise hem savunma hem saldırı yapmanız gerekecek.

Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen Unreal Heroes'un 2 boyutlu yapısına bağlı olarak sistem gereksinimleri de bir hayli düşük. Unreal Heroes minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce 480 veya AMD Radeon 4870 ekran kartı

- DirectX 9.0

- Internet bağlantısı

- 200 MB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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