ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3, süper kahramanların dövüşlerini konu alan bir dövüş oyunu.

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3, PC platformuna resmi olarak çıkış yapan ilk Marvel vs. Capcom oyunu olmasıyla dikkat çekiyor. Bu seri ilk olarak 1996 yılında karşımıza çıkmıştı. X-Men vs. Street Fighter adıyla çıkış yapan seri daha sonradan Marvel Super Heroes vs. Street Fighter adını almıştı. 1998 yılında ise Marvel vs. Capcom adını taşıyan ilk oyun çıkmıştı. ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3'e kadar çıkış yapmış bütün Marvel vs. Capcom oyunları oyun konsolları ve arcade konsolları için geliştirilmişlti ve PC platformu dışarıda bırakılarak PC oyuncularına bu güzel seriyi oynayabilme imkanı verilmemişti.

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 aslında ilk olarak 2011 yılında PS3, Xbox 360 ve PS Vita oyun konsolları için yayınlanmıştı. Aradan geçen 6 yılın ardından oyun PC platformuna da çıkış yapıyor. Bu yeni versiyon 1080p çözünürlük ve 60 FPS kare hızı desteğiyle birlikte gelmekte. Yani akıcı dövüşler bizi bekliyor.

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3'te Street Fighter serisinden tanıdığımız Ken ve Ryu gibi kahramanlar, diğer Capcom oyunlarındaki kahramanlarla birlikte Marvel evreninden Spider Man, Hulk, Wolverine ve Iron Man gibi kahramanlarla kapışıyorlar. Oyuncular kendi takımlarını kurarak oyunun senaryo modunu tamamlamaya çalışabiliyor veya online karşılaşmalara çıkarak diğer oyuncuların kahraman takımlarıyla çarpışabiliyorlar.

ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3'ün minimum sistem gereksinimşeri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü Windows 7 işletim sistemi veya Windows 8.1

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 260 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 16 GB boş depolama alanı

- DirectSound uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı