Trump Simulator 2017 tamamen mizahi amaçlarla geliştirilen bir Donald Trump oyunu.

Hatırlanacağı üzere Donald Trump kısa bir süre önce Amerika'da başkanlık koltuğuna oturdu. Daha başkan olmadan skandal yaratacak açıklamalar yapan Trump'ın şöhreti başkan olunca da devam etti ve bütün dünyanın tepkisini çekecek kararlara imza attı. Peki bu kadar tepki çeken bir insan nasıl başkan olmuştu? İşte bu Donald Trump simülatörü bize Donald Trump'ın nasıl başa geldiğini gösteriyor.

Trump Simulator 2017'de temel olarak Donald Trump'ı kontrol ederek seçimleri kazanmasına yardım ediyoruz. Oyunda Hilary Clinton ile mücadele ederek oyları ilk kapan seçim adayı olmamız gerekiyor. Bunun yanısıra havada uçuşan paraları da toplamaya çalışıyoruz. Oyunda ilerledikçe Hilary Clinton'ı bir kenara fırlatarak Darth Vader gibi rakiplere karşı da seçim kazanmaya çalışıyoruz.

Trump Simulator 2017 basit grafiklere sahip olan bir oyun, buna bağlı olarak sistem gereksinimleri de bir hayli düşük. Trump Simulator 2017 sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.2 GHz işlemci

- 512 MB RAM

- DirectX 9.0

- 150 MB boş depolama alanı