Troll and I eğer sizi hem hikayesiyle hem de oynanışıyla saracak bir oyun arıyorsanız hoşunuza gidebilecek TPS türünde bir aksiyon oyunu.

İskandinav mitolojisi ile bağlantılı bir hikayeye sahip olan Troll and I'da Otto adlı kahramanımızın macerası konu alınıyor. Bu mitolojide önemli yere sahip olan ve efsanelere konu olmuş troll adı verilen yaratıkları arayan genç kahramanımızın yaşadığı köy avcılar tarafından yakılıyor. Kahramanımız avcılara yakalanmamak adına köyünden kaçıyor ve bu kaçış sürecinde uzun zamandır aradığı troll ile beklenmedik bir şekilde karşılaşıyor. İlk başta troll ve Otto nasıl iletişim kuracaklarını bilemeseler de sonradan dost olarak Otto'nun evini yok eden avcılara karşı iş birliği yapıyorlar. Biz de onlarla birlikte maceraya dahil oluyoruz.

Troll and I'da hem Otto'yu hem de trollü kontrol edebilmemize imkan veriliyor. Oyun içinde iki kahraman arasında dilediğimiz zaman geçiş yapabiliyoruz. Troll, gücüyle öne çıkıyor ve düşman saldırılarına karşı uzun süre dayanarak yüksek hasar verebiliyor. Otto ise gizlice hareket edebiliyor ve kendi silahlarını inşa edebiliyor. Yani oyunda hangi kahramanı seçip nasıl bir oyun stiline sahip olacağınızı siz belirliyorsunuz.

Troll and I tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Oyunun miminum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 10 işletim sistemi

- Intel i5 işlemci

- 8 GB RAM

- 2 GB video belleğe sahip Nvidia 6xx serisi ekran kartı

- 19 GB boş depolama alanı

- Onboard ses kartı

Troll and I