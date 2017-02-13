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Treehouse Basketball
TamindirOyunSporTreehouse Basketball - Sanal Gerçeklik Için Ücretsiz Basketbol Oyunu

Treehouse Basketball

Treehouse Basketball İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Treehouse Basketball
Treehouse Basketball
Treehouse Basketball
Treehouse Basketball
Treehouse Basketball

Treehouse Basketball, basketbol keyfini sanal gerçeklik ile birleştiriyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 45 dakika önce

NOT: Treehouse Basketball sadece HTC Vive üzerinde çalışmaktadır. Oyunu oynamak için HTC Vive sanal gerçeklik sistemine sahip olmanız gerekmektedir.

Treehouse Basketball, oyunculara gerçekçi bir basketbol oynama tecrübesi yaşatmak üzere sanal gerçeklik için tasarlanmış bir basketbol oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir basketbol simülatörü olan Treehouse Basketball'da HTC Vive sisteminizin kontrol cihazları yardımıyla yerden topu alıyor, şut çekiyor ve en yüksek skoru yapmaya çalışıyorsunuz. Treehouse Basketball'da dilerseniz serbest atışlar yapabilir, dilerseniz 30 saniyelik 3 sayı yarışmaları düzenleyerek ne kadar çok sayı atabileceğinizi test edebilirsiniz.

Treehouse Basketball'da gerçek bir basketbol salonunda basketbol oynamamıza imkan veriliyor. Oyundaki basketbol salonunu tasarlanırken gerçek ölçülere sadık kalınmış. Bu da oyundaki gerçekçiliği ve atmosferi güçlendiriyor. Oyunun detaylı fizik hesaplamaları da bu gerçekçiliği tamamlıyor.

Treehouse Basketball tamamen ücretsiz olan bir oyun, yani sizi oyun içi satın alım işlemleri, reklamlar veya üyelik ücreti gibi ödemeler beklemiyor. Oyunun sistem gereksinimleri sanal gerçeklik desteği nedeniyle bir miktar yüksek. Treehouse Basketball'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Window 7 veya daha üst versiyonları)

- 2.8 GHz Intel Core i5 2300 veya 3.0 GHz AMD Phenom II X4 945 işlemci

- 8 GB RAM

- Nvidia GTX 970 veya eşdeğer özelliklere sahip ekran kartı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme


- 2 GB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Treehouse Island Inc.
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