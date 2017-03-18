Train Mechanic Simulator 2017 eğer simülasyon oyunlarını seviyorsanız dikkatinizi çekebilecek bir tren tamir etme oyunu.

Train Mechanic Simulator 2017'de temel olarak arızalanan veya bakım zamanı gelen trenleri kendi tamir atolyelerinizde tamir ederek ya da bu trenlere bakım yaparak tekrar raylarda yol alacak hale getirmeye çalışıyorsunuz.

Train Mechanic Simulator 2017 bize 3 farklı türdeki trenleri tamir edebilme imkanı veriyor. dizel motorlu ve elektrik motorlu modern trenlerin yanısıra buhar motorlu eski tip trenleri de tamir edebiliyor.

Train Mechanic Simulator 2017'de toplamda tamir edilecek 9 tren bulunuyor. Bu trenlerde de 1000'den fazla parçayı tamir etmemiz gerekiyor. Yani oyunda detaylara özen gösterilmekte.

Oyunda trenleri 3 farklı atölyede tamir etmekteyiz. Bu atolyeler 25 km2 boyutundaki bir açık harita üzerinde konumlandırılmış. Oyunda trenleri tamir ederken bütçemize de dikkat etmemiz gerekiyor. Trenleri tamir ettikçe para kazanabiliyor ve atölyemizi geliştirebiliyoruz.

Train Mechanic Simulator 2017'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Duo işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce 560 GTX ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı