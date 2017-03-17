Toukiden 2 eğer bolca aksiyona dahil olmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz açık dünya tabanlı bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Orta Çağ Japonyası'nda geçen fantastik bir hikayeye sahip olan Toukiden 2'de dünyanın Oni adı verilen canavarlar tarafından istila edilmeye çalışıldığına tanık oluyoruz. Bu Oni adlı canavarları durdurmak için çabalayan kahramanların yerine geçtiğimiz oyunda yanımıza yardımcılarımızı alıyoruz ve canavarların yerini bularak onlara karşı savaşıyoruz. Üs olarak kullandığımız köyümüzün haricinde oldukça geniş bir dünya bizi bekliyor.

Toukiden 2'de dev bölüm sonu canavarlarıyla savaşabilme imkanına sahibiz. Bu savaşlarda başarılı olabilmek için öncelikle açık dünyadaki görevleri tamamlamamız ve kahramanımızı geliştirip güçlendirmemiz gerekiyor.

3 şahıs kamera açısıyla oynanan Toukiden 2'de hack & slash dinamiklerine sahip gerçek zamanlı savaşlar bir hayli hızlı geçiyor. Oyunun grafikleri ise oldukça kaliteli. Toukiden 2'nin miminum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üzeri)

- Intel Core i7 870 işlemci

- 3 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 450 ekran kartı

- DirectX 11

- 17 GB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı