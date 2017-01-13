Torment: Tides of Numenera eğer 90'lı yıllarda çıkan altın değerindeki rol yapma oyunlarını özlüyorsanız size aradığınız oyun tecrübesini yaşatacak bir RPG.

Hatırlanacağı üzere 90'lı yıllarda yayınlanan Planescape: Torment adlı rol yapma oyunu çıktığı yıllarda en iyi bilgisayar oyunları arasında gösterilmişti. Oyun derin hikayesinden ötürü bir klasik haline gelmiş, özel bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Bu başarılı oyunun tematik devam oyunu olarak tanımlanan Torment: Tides of Numenera, bize yine sıradışı bir hikaye ve oyun tecrübesi sunmak üzere beğenimize sunuldu.

Torment: Tides of Numenera'daki hikayemiz atmosferden düşerken başlıyor. Bir zamanlar bir tanrı tarafından kullanılan bir bedene yerleşen ve bir milenyum boyunca ölümden kaçmayı başarmış bir varlığın yerine geçtiğimiz oyunda 9. DÜnya üzerinde yolculuk ediyor ve maceraya atılıyoruz. Oyunda kadim ve durdurulamaz bir yaratık olan Sorrow'dan kaçmak için mücadele ederken bir yandan da bir hayatın ne öneme sahip olduğunu sorguluyoruz. Bu serüvenimizde ilginç takım arkadaşları bize katılıyor. Bu takım arkadaşlarının hedefleri ve düşünceleri bize yardım edebileceği gibi zarar da verebiliyor.

Torment: Tides of Numenera, Planescape: Torment ve 90'lı yıllarda çıkan diğer başarılı rol yapma oyunları gibi izometrik kamera açısıyla oynanan bir oyun. Tek kişilik bir macera sunan Torment: Tides of Numenera günümüz teknolojisiyle hazırlanmış grafikleri sürükleyici bir hikayeyle birleştiriyor. Oyundaki silahlarınız ise alacağınız kararlar ve eyleme dönüştüreceğiniz düşünceler.

Torment: Tides of Numenera'nın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit Windows XP işletim sistemi ve daha üst versiyon 64 Bit Windows işletim sistemleri

- Intel Core 2 Duo veya eşdeğer özelliklere sahip AMD işlemci

- 4 GB RAM

- 512 MB video belleğe sahip Nvidia GeForece GTX 260 veya Radeon HD 4850 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 20 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı