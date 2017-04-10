?     Geri Bildirim
The Wild Eternal
TamindirOyunMacera Ve RPGThe Wild Eternal - Macera Oyunu

The Wild Eternal

Satın Al Satın Al
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Wild Eternal
The Wild Eternal
The Wild Eternal
The Wild Eternal
The Wild Eternal
The Wild Eternal

The Wild Eternal'da eşsiz bir doğa içinde dinlendirici bir keşif macerasına çıkıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 dakika önce

The Wild Eternal sıradışı hikayesiyle sizi ekran başına bağlayacak, FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bir keşif oyunu olarak tanımlanabilir.

1600'lü yıllara yolculuk ettiğimiz bir macera oyunu olan The Wild Eternal'da Ananta adlı yaşlı bir kadının yerine geçmekteyiz. Aananta, zor bir hayat geçirmiş, bu travmatik yaşamı sonucunda kalıcı bir huzur bulmak için Himalayalar'a yolculuk etmiştir. Ananta, yaşadığı tecrübelerden ve acılardan ötürü reenkarnasyon yani yeniden hayata geliş döngüsünün dışına çıkmak, nihai olarak huzur içinde uyumak istiyor.

Ananta'nın yolculuğu onu zengin bitki örtüsüne sahip, sisle kaplı vahşi doğaya götürüyor. İnsanların ulaşmamış olduğu bu topraklarda Ananta tilki şeklindeki bir yarı tanrı ile tanışıyor. Bu yarı tanrı, Ananta'ya reenkarnasyon döngüsünden kaçabilmesi için yardım edebileceğini söylüyor; fakat bunun karşılığında Ananta'nın da kendisine yardım etmesini talep ediyor. İşte biz de bu macerasında Ananata'ya yardımcı oluyoruz.

The Wild Eternal ne zaman kafa dinlemek, stres atmak ve dinlenmek isterseniz oynayabileceğiniz bir oyun. Atmosferik müziklerle ve seslerle donatılmış oyun görsel olarak da dinlendirici yapıda. The Wild Eternal'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip işlemci

- 6 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce 450 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı

The Wild Eternal için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Ilsanjo
123

Macera ve RPG Popülerleri

  1. GTA 5 %100 Save
    GTA 5 %100 SaveGTA 5 İçin %100 Bitmiş Save Dosyası
  2. Unturned
    UnturnedÜcretsiz Online Zombi Oyunu
  3. Point Blank
    Point BlankOnline MMOFPS Oyunu
  4. Mount & Blade II: Bannerlord
    Mount & Blade II: BannerlordOrta Çağ Dövüş Simülasyonu
  5. Mount&Blade Warband
    Mount&Blade WarbandTürk Yapımı Rol Yapma Oyunu

Macera Oyunları