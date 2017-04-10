The Wild Eternal sıradışı hikayesiyle sizi ekran başına bağlayacak, FPS oyunları gibi birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bir keşif oyunu olarak tanımlanabilir.

1600'lü yıllara yolculuk ettiğimiz bir macera oyunu olan The Wild Eternal'da Ananta adlı yaşlı bir kadının yerine geçmekteyiz. Aananta, zor bir hayat geçirmiş, bu travmatik yaşamı sonucunda kalıcı bir huzur bulmak için Himalayalar'a yolculuk etmiştir. Ananta, yaşadığı tecrübelerden ve acılardan ötürü reenkarnasyon yani yeniden hayata geliş döngüsünün dışına çıkmak, nihai olarak huzur içinde uyumak istiyor.

Ananta'nın yolculuğu onu zengin bitki örtüsüne sahip, sisle kaplı vahşi doğaya götürüyor. İnsanların ulaşmamış olduğu bu topraklarda Ananta tilki şeklindeki bir yarı tanrı ile tanışıyor. Bu yarı tanrı, Ananta'ya reenkarnasyon döngüsünden kaçabilmesi için yardım edebileceğini söylüyor; fakat bunun karşılığında Ananta'nın da kendisine yardım etmesini talep ediyor. İşte biz de bu macerasında Ananata'ya yardımcı oluyoruz.

The Wild Eternal ne zaman kafa dinlemek, stres atmak ve dinlenmek isterseniz oynayabileceğiniz bir oyun. Atmosferik müziklerle ve seslerle donatılmış oyun görsel olarak da dinlendirici yapıda. The Wild Eternal'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.0 GHz Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip işlemci

- 6 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce 450 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı