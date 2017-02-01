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The Wild Eight
TamindirOyunAksiyonThe Wild Eight - Online Hayatta Kalma Oyunu

The Wild Eight

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Wild Eight
The Wild Eight
The Wild Eight
The Wild Eight
The Wild Eight
The Wild Eight
The Wild Eight

The Wild Eight'te arkadaşlarınızla ve diğer oyuncularla birlikte hayatta kalabilmek için mücadele ediyorsunuz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

The Wild Eight kendine has görsel stili ve zorlu oyun yapısıyla dikkati çeken online altyapıya sahip bir hayatta kalma oyunu olarak tanımlanabilir.

The Wild Eight'in hikayesi bir uçak kazası üzerine yapılandırılıyor. Alaska üzerinde yolculuk yapan bir uçak belirlenemeyen bir sebepten ötürü düşüyor ve uçağın yolcuları dünyanın en soğuk noktalarından birinde kendilerini buluyorlar. Biz de bu yolculardan birinin yerine geçiyoruz.

The Wild Eight'te hayatta kalabilmek için çeşitli faktörlere dikkat etmemiz gerekiyor. Oyunda en büyük düşmanımız soğuk. Eğer kendimizi ısıtmak için bir yol bulmazsak kısa süre içerisinde vücut ısımız düşüyor ve hayatımızı kaybediyoruz. Benzer şekilde açlığımızı gidermemiz de gerekiyor. Uzun süre aç gezmemiz de oyunu sonlandırıyor.

The Wild Eight'de yiyeeck bulmak için avlanmamız gerekiyor. Bu iş için kendimize silahlar yapıyoruz. Karşımıza çıkan hayvanları avlayabilmek için özel taktikler izlememiz, hareketlerini gözlemlememiz gerekiyor. Soğuktan korunmak için de sığınaklar inşa edebiliyor, ateşler yakabiliyoruz. Yani oyun bir miktar Minecraft'a benziyor. The Wild Eight'i farklı kılan şey ise izometrik kamera açısıyla oynanması. Oyunda kahramanımızı kuşbakışı olarak yönetiyoruz.

The Wild Eight geniş bir açık dünya sunuyor. Oyunda hayatta kalma şansınızı artırmak için diğer oyuncularla işbirliği yapmanız büyük önem taşımakta. Güzel grafiklere sahip olan oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- 2.00 GHz İntel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip AMD işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB Nvidia GeForce 450 ekran kartı

- 1 GB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Fntastic , Eight Points
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