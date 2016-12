The Walking Dead: A New Frontier, Minecraft: Story Mode ve Game of Thrones serileri gibi başarılı oyun serilerinin altında imzası bulunan Telltale Games tarafından geliştirilmiş br Walking Dead oyunu.

Bilgisayarlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bu macera oyunu temel olarak The Walking Dead oyun serisinin 3. sezonu. Yine bölümler halinde ilerleyecek yeni sezonda daha önceki sezonlarda olduğu gibi dizideki kahramanlardan farklı bir kahramanla tanışıyoruz. Javier adlı kahramanımızın ailesi zombi kıyameti ortaya çıktıktan sonra elinden alınıyor. Bu kaybını unutamayan kahramanımız umutsuzca kaos içindeki bu dünyada yol alırken tıpkı kendisi gibi büyük kayıplar yaşamış olan Clementine adlı genç kızla tanışıyor. Bir önceki sezonun kahramanı olan Clementine'in ve Javier'in kesişen kaderleri onları bir araya getiriyor. Biz de kahramanlarımıza yardımcı olarak yollarını belirlemelerini sağlıyoruz.

The Walking Dead: A New Frontier bir macera oyunu olmasına ve yoğun aksiyon içermemesine rağmen oyunculara gerilim dolu bir oynanış sunuyor. Oyundaki gerilimi almak zorunda olduğunuz kararlar yaratıyor. Çoğu durumda ölüm ve yaşam arasındaki çizgiyi belirleyecek kararlar alacaksınız, kimi zaman da zamana karşı yarışırken doğru kararı vermeye çalışacaksınız. Seçimleriniz ise hikayenin nasıl ilerleyeceğini ve sonlanacağını belirleyecek.

The Walking Dead: A New Frontier serinin çizgi roman görünümü şeklindeki görsel yapısını koruyor. Oyun çok yüksek sistem gereksinimlerine sahip değil. The Walking Dead: A New Frontier sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Service Pack 1 yüklü 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 3 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GTS 450 ekran kartı

- DirectX 11

- 8 GB boş depolama alanı

- DirectX 11 uyumlu ses kartı