The Strayed retro tarzdaki görünümüyle ve sürükleyici oynanışıyla dikkat çeken bir oyun olarak tanımlanabilir.

Bir macera oyunu ve platform oyunu şeklinde hazırlanmış olan The Strayed'de karısıyla birlikte tatile çıkmaya ve eğlenmeye karar veren Bay J'nin yaşadığı olaylara tanık oluyoruz. Bay J karısıyla birlikte uçağa atlayarak tropik adalara doğru yola çıkıyor. Fakat yolculukları sırasında uçakları bilinmeyen bir nedenden ötürü düşüyor ve ortaya gizemli yaratıklar çıkıyor. Bu gizemli yaratıklar Bay J'nin karısını kaçırıyorlar. Kahramanımız Bay J'nin karısını bulup şeytani yaratıkların elinden kurtarabilmesi için ona yardımcı oluyoruz ve biz de maceraya dahil oluyoruz.

The Strayed'da serüvenimiz bizi yabancı bir doğaya götürürken yolumuz karanlık mağaralardan geçiyor. Kahramanımızın karısını kurtarabilmesi için antik bir tapınağı keşfetmesi, karşısına çıkan bulmacaları çözerek tapınağın sırrını çözmesi gerekiyor.

The Strayed oynanış olarak klasik bir platform oyunu. 2 boyutlu oyunda ekranda yatay olarak ilerliyor, çukurlara düşmemeye çalışıyor, tuzakların üzerinden atlamaya çalışıyoruz. Oyunbun güzel yönü eski bilgisayarlarda bile rahatça çalışabilmesi. The Strayed'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 1.8 GHz işlemci

- 1 GB RAM

- 512 MB ekran kartı

- DirectX 9.0

- 100 MB boş depolama alanı