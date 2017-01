Can Erdil Şentürk

The Last One, tamamen Türk geliştiriciler tarafından geliştirilmiş olan ve online olarak oynanabilen bir FPS oyunu.

Bu Türk yapımı FPS oyunu bize ülkemizde geçen bir hikaye sunuyor. Bir zombi oyunu olan The Last One'da yakın geleceğe yolculuk ediyoruz. 2023 yılında başlayan olaylarda İstanbul'un bir zombi istilasına yenik düştüğüne tanık oluyoruz. Gizlice yürütülen bir bilimsel deney yanlış sonuçlar doğuruyor ve ortaya çıkan salgın nedeniyle İstanbul nüfusunun büyük bölümü benliğini kaybetmiş ve kana susamış zombilere dönüşüyor. Biz ise bu felaketten kılpayı kurtularak kendi sığınağımızda saklanıyoruz. Hayatta kalan tek insan olduğumuzu düşündüğümüz için de kendimize "Sonuncu" adını veriyoruz. Fakat bir gün sığınağımızın yakınında gizemli işaretler buluyoruz. Bu da aklımıza bizim gibi hayatta kalan başka insanlar olduğu düşüncesinin yerleşmesini sağlıyor. Bu işaretlerden sonra da diğer insanları bulmak için sokaklara çıkıyoruz.

The Last One hem tek oyunculu bir senaryo modu hem de çok oyunculu oyun modları içeriyor. Tek oyunculu modda İstanbul'u dolaşarak bizim gibi hayatta kalan insanları bulmaya, zombilerin ortaya çıkmasının nedenini keşfetmeye ve bu salgına bir ilaç bulmaya çalışıyoruz. Çok oyunculu modlarda ise felaketin ilk zamanlarına dönerek ordu ve isyancılar arasındaki savaşa dahil oluyoruz. Tarafımızı seçtikten sonra hakimiyet için savaşıyoruz. Bu modlarda rütbe sistemi de yer alıyor, oyuncular başarı kazandıkça rütbe alabiliyor, yeni silahların kilidini açabiliyor ve silahlarını kişiselleştirebiliyorlar. Dalga modunda da akın akın üzerinize saldıran zombilere karşı diğer oyuncularla birlikte savaşabiliyorsunuz.

The Last One 4K kaplamalara destek veriyor. Bu da oldukça detaylı görüntüler elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Oyunda İstanbul'un ünlü yerlerini ziyaret edebiliyoruz.