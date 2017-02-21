The Exiled eğer MOBA oyunlarında olduğu gibi diğer oyuncularla savaşmak, Minecraft'ta olduğu gibi hayatta kalmak için mücadele etmek ve MMORPG oyunlarında olduğu gibi diğer oyuncularla etkileşime girmek isterseniz aradığınızı bulabileceğiniz bir sandbox oyunu.

Bir hayatta kalma oyunu, MOBA oyunu ve MMORPG oyunu karışımı şeklinde hazırlanmış The Exiled'da oyuncular uzak ve çorak topraklara sürgüne gönderilmiş bir kahramanın yerine geçiyorlar. Bu zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için ise gücünüzün yanısıra zekamızı ve diplomatik yeteneklerimizi de kullanmamız gerekiyor. Oyunda hayatta kalmak için kaynak toplayabiliyor, silahlar yapabiliyor ve şehirler inşa edebiliyoruz. Bunun yanısıra oyuncular eşkiyalık yapıp diğer oyunculara saldırarak sahip oldukları her şeyi yağmalayabiliyorlar.

The Exiled'da tehlikelere ve diğer oyunculara karşı tek başınıza mücadele etmek zorunda değilsiniz. Arkadaşlarınızı yanınıza toplayabilir ya da yeni arkadaşlar elde ederek birlikte savaşabilir ve yardımlaşabilirsiniz. Oyunun PvP sistemi bir hayli heyecanlı savaşlara yer veriyor. MOBA oyunlarındaki gibi yetenek tabanlı gerçek zamanlı savaşlarda üzerinizde taşıdığınız her şeyi kaybedebilme riskine sahipsiniz. Bu nedenle oyuncular PvP savaşlarında varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar. Ayrıca Friendly Fire açık olduğundan, yani saldırılarınız takımınızdaki oyunculara zarar verebildiğinden ekstra dikkatli olmanız gerekiyor.

Oyuncular erken erişim boyunca The Exiled'ı indirerek 7 gün boyunca ücretsiz oynayabilecekler. 7 gün dolunca Supporter Pack satın alıp oyunu oynamaya devam edebilirsiniz.

İzometrik kamera açısına sahip olan The Exiled tatmin edici bir grafik kalitesi sunuyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel çift çekirdekli işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 9, Shader Model 3.0 destekli 1 GB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı