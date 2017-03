NOT: The Elder Scrolls Online: Morrowind genişleme paketini oynayabilmek için Steam hesabınızda The Elder Scrolls Online oyununa sahip olmanız gerekmektedir.

The Elder Scrolls Online - Morrowind, The Elder Scrolls evreninde geçen MMORPG oyunu The Elder Scrolls Online için geliştirilmiş bir genişleme paketi. Bu yeni genişleme paketi bizi seri içindde bir hayli büyük öneme sahip olan Morrowind topraklarına taşıyor. Hatırlanacağı üzere The Elder Scrolls serisinin 3. oyunu Morrowind üzerinde geçen bir hikayeye sahipti. Bu oyunda Morrowind adasının bir volkan felaketi sonrası küller altında kaldığına tanık olmuştuk. Yeni The Elder Scrolls Online genişleme paketinde yine Morrowind'in kıyametin eşiğine geldiğine tanık oluyoruz. Bu seferki tehdit ise Deadra istilası. The Elder Scrolls Online - Morrowind'de Deadra güçlerine karşı savaşacak ve Morrowind'i kurtaran kahramanlar olmaya çabalayacağız.

The Elder Scrolls Online - Morrowind'in şüphesiz ki en büyük yeniliği Warden adlı yeni kahraman sınıfı. Doğadan gücünü alan bu kahraman yanına sadık dostu ayıyı alarak düşmanlarıyla savaşabiliyor ve elementlerin gücünü kullanarak düşmanlarına sürprizler hazırlayabiliyor.

The Elder Scrolls Online - Morrowind'in hikaye zincirinde daha önceden de bize eşlik eden dark elf suikastçı Morah Tong ile yeni politik çekişmelerin içinde yer alacağız. Bunun yanısıra The Elder Scrolls Online - Morrowind'de yeni PvP savaş alanları karşımıza çıkıyor. Bu arena şeklinde tasarlanmış savaş alanlarında 4'erli oyuncular halinde oluşturulmuş 3 farklı takım aynı anda birbiriyle savaşacak.