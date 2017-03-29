?     Geri Bildirim
The Elder Scrolls Online - Morrowind
TamindirOyunMacera Ve RPGThe Elder Scrolls Online - Morrowind - The Elder Scrolls Online Genişleme Paketi

The Elder Scrolls Online - Morrowind

The Elder Scrolls Online - Morrowind İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
The Elder Scrolls Online - Morrowind
The Elder Scrolls Online - Morrowind
The Elder Scrolls Online - Morrowind
The Elder Scrolls Online - Morrowind
The Elder Scrolls Online - Morrowind

Başarılı MMORPG oyunu The Elder Scrolls Online'da Morrowind'e geri dönüyoruz!

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

NOT: The Elder Scrolls Online: Morrowind genişleme paketini oynayabilmek için Steam hesabınızda The Elder Scrolls Online oyununa sahip olmanız gerekmektedir.

The Elder Scrolls Online - Morrowind, The Elder Scrolls evreninde geçen MMORPG oyunu The Elder Scrolls Online için geliştirilmiş bir genişleme paketi. Bu yeni genişleme paketi bizi seri içindde bir hayli büyük öneme sahip olan Morrowind topraklarına taşıyor. Hatırlanacağı üzere The Elder Scrolls serisinin 3. oyunu Morrowind üzerinde geçen bir hikayeye sahipti. Bu oyunda Morrowind adasının bir volkan felaketi sonrası küller altında kaldığına tanık olmuştuk. Yeni The Elder Scrolls Online genişleme paketinde yine Morrowind'in kıyametin eşiğine geldiğine tanık oluyoruz. Bu seferki tehdit ise Deadra istilası. The Elder Scrolls Online - Morrowind'de Deadra güçlerine karşı savaşacak ve Morrowind'i kurtaran kahramanlar olmaya çabalayacağız.

The Elder Scrolls Online - Morrowind'in şüphesiz ki en büyük yeniliği Warden adlı yeni kahraman sınıfı. Doğadan gücünü alan bu kahraman yanına sadık dostu ayıyı alarak düşmanlarıyla savaşabiliyor ve elementlerin gücünü kullanarak düşmanlarına sürprizler hazırlayabiliyor.

The Elder Scrolls Online - Morrowind'in hikaye zincirinde daha önceden de bize eşlik eden dark elf suikastçı Morah Tong ile yeni politik çekişmelerin içinde yer alacağız. Bunun yanısıra The Elder Scrolls Online - Morrowind'de yeni PvP savaş alanları karşımıza çıkıyor. Bu arena şeklinde tasarlanmış savaş alanlarında 4'erli oyuncular halinde oluşturulmuş 3 farklı takım aynı anda birbiriyle savaşacak.

The Elder Scrolls Online - Morrowind için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Bethesda Softworks LLC
123

Macera ve RPG Popülerleri

  1. GTA 5 %100 Save
    GTA 5 %100 SaveGTA 5 İçin %100 Bitmiş Save Dosyası
  2. Point Blank
    Point BlankOnline MMOFPS Oyunu
  3. Unturned
    UnturnedÜcretsiz Online Zombi Oyunu
  4. Mount & Blade II: Bannerlord
    Mount & Blade II: BannerlordOrta Çağ Dövüş Simülasyonu
  5. Mount&Blade Warband
    Mount&Blade WarbandTürk Yapımı Rol Yapma Oyunu

Macera Oyunları