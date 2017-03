Can Erdil Şentürk

The Elder Scrolls IV: Oblivion, eğer açık dünya tabanlı rol yapma oyunlarını seviyorsanız ve zengin bir içerik arıyorsanız beklentilerinizi karşılayabilecek aksiyon RPG türünde bir rol yapma oyunu.

Tamriel'in ve İmparatorluk'un merkezi olan Cyrodiil ve etrafında geçen bir hikayeye sahip olan The Elder Scrolls IV: Oblivion'da bizi destansı bir hikaye bekliyor. Oyundaki olaylar, Deadra prenslerine tapan Mythic Dawn adlı bir tarikatın, Oblivion adlı, cehenneme benzeyen ve Deadra prenslerinin evi olan boyutlara büyülü geçitler açmasıyla başlıyor. Mehrunes Dagon adlı Deadra prensi Mythic Dawn aracılığıyla Tamriel'i yeni evi yapmak istiyor. Biz ise bu olaylar karşısında beklenmedik bir şekilde kilit bir rol üstleniyoruz.

The Elder Scrolls IV: Oblivion'daki maceramız parmaklıkların arkasında başlıyor. Oyuna başladığımızda neden suçlu olarak parmaklıklar arkasına atıldığımızı bilmiyoruz. Fakat yaşanan olaylar nedeniyle bu durumun bir önemi de kalmıyor. Biz tutsakken Tamriel'in mevcut imparatoru Uriel Septim VII'ye Mythic Dawn müritleri tarafından suikast düzenlenmeye çalışılıyor. İmparator, The Blades adlı sadık muhafızlarıyla birlikte suikastçilerden kaçmaya çalışıyor; fakat yolu bizim hapis tutulduğumuz zindandan geçiyor. Zindanımızdan Cyrodiil'in kanallarına açılan geçitten geçerken imparator bizi özgür bırakarak yanına alıyor. Suikastçilerden kaçamayacağını anlayan imparator yolun sonuna geldiğinde bize büyülü bir kolyeyi vererek bunu hayatımız pahasına korumamız ve Jauffre adlı birine ulaştırmamız gerektiğini söylüyor. Bu büyülü kolyenin sırrı ise Tamriel üzerinde açılan Oblivion kapılarını kapatarak Mehrunes Dagon'u durdurabilecek güce sahip olması.

The Elder Scrolls IV: Oblivion, hem birinci şahıs hem de 3. şahıs kamera açısıyla oynayabileceğiniz bir RPG. Oblivion, diğer The Elder Scrolls oyunları gibi klasik bir şekilde karanlık bir mekanda başlıyor, sonrasında ise aydınlık açık dünyaya çıkıyoruz. Bu tecrübenin göz kamaştırıcı olduğunu belirtmekte fayda var. The Elder Scrolls IV: Oblivion'ın açık dünyasında rastgele olaylarla karşılaşabiliyoruz. Biz yol alırken aniden Oblivion kapıları açılabiliyor. Bu kapılardan geçip, Oblivion'a giriş yapabiliyor ve içerideki düşmanlarımızı temizleyip kapıyı kapatabiliyoruz. Ayrıca büyülü silah ve zırhlar da bulabiliyoruz.

Ayleid harabeleriyle dolu olan The Elder Scrolls IV: Oblivion dünyasında bu harabelerin altındaki zindanları keşfedebiliyoruz. Mağaralar, terk edilmiş kaleler, farklı şehirler ve kasabalar ziyaret edebileceğimiz diğer mekanlar arasında. Hayalet krallar, askerler ve rahipler, minotorlar, Oblivion'dan dünyaya geçiş yapan timsahımsı canavarlar, Mythic Dawn müritler, Deadra prensleri, eşkiyalar ve daha birçok farklı düşman oyunda bizi bekliyor.

The Elder Scrolls IV: Oblivion'ın güzel yönü düşük sistem gereksinimlerine sahip olması. Eğer eski bir bilgisayara sahipseniz The Elder Scrolls IV: Oblivion'ı rahatça oynayabilirsiniz. The Elder Scrolls IV: Oblivion'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 2000 işletim sistemi

- 2 GHz Intel Pentium 4 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 512 MB RAM

- 128 MB Direct3D uyumlu ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 4.6 GB boş depolama alanı

- DirectX 8.1 uyumlu ses kartı