The Crow's Eye eğer zekanıza ve cesaretinize güveniyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir korku oyunu.

The Crow's Eye'nin hikayesi 1947 yılında başlayan olayları konu alıyor. Bu tarihte Crowswood Üniversitesi'nin tıp fakültesinde 4 öğrenci ortadan kayboluyor. Bu olay sonrasında üniversite yetkilileri üniversiteyi kapatarak okulun ve çevresinin araştırılmasını talep ediyor. Olaydan sonra polis kuvvetleri araştırma yapıyorlar; fakat iz bulamadıkları gibi polisler ve üniversitedeki öğretim görevlileri de ortadan kayboluyor. Bütün bu yaşananlar üniversitenin temelli kapatılmasına neden oluyor.

1947 yılında yaşanan olaylardan 20 yıl sonra ise genç bir adam yıllardır kapalı olan Crowswood Üniversitesi'nde kendini uyanarak buluyor. Kahramanımız bir deneyin parçası olarak buraya gelmiş olduğunu ve etrafında bulmacalar ve gizemlerle dolu olduğunu keşfediyor. İçgüdüsel olarak bu karanlık ve kirli yerden kaçmak istiyor; fakat merakı bu üniversitenin neden kapalı olduğunu çözmesi ve yaşanan olayların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarması için onu üniversitede kalmaya zorluyor.

The Crow's Eye'da fizik tabanlı bulmacaları çözmeye ve karşımıza çıkan akıl sağlığını zorlayıcı koşullara karşı mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. FPS kamera açısıyla oynanan The Crow's Eye'da terk edilmiş üniversiteyi keşfederek işimize yarayacak eşyaları toplayıp birleştirmemiz ve bu şekilde bulmacaları çözmemiz gerekli. Oyunun hikayesi toplayacağımız dökümanlar, ses kayıtları ve radyo yayını aracılığıyla anlatılıyor. Bu kayıt ve dökümanları inceleyerek ipuçları da elde edebiliyoruz.

The Crow's Eye tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel i3 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GeForce GTX 460 veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı

- DirectX 9.0

- 3 GB boş depolama alanı