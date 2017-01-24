Tekken 7, Namco Bandai'nin ünlü dövüş oyunu serisinin son oyunu.

Hatırlanacağı üzere Tekken oyunları daha önceden sadece oyun konsolları için yayınlanırlardı. Kendine has dövüş mekanikleriyle dikkat çeken bu oyunları atari salonlarında da oynayabilme imkanı bulmuştuk. Fakat Tekken oyunları bilgisayarlar için geliştirilmemişlerdi, bu nedenle bu başarılı dövüş oyunları PC oyuncuları için hep ulaşılamayan bir güzellik olmuşlardı. Kimi oyuncular da emülatörler yardımıyla eski Tekken oyunlarını bilgisayarlarda çalıştırma yoluna başvurmuş olsalar da yeni çıkan Tekken oyunları halen erişilemez oyunlar niteliğindeydi. Neyse ki Tekken 7 PC sürümü ile birlikte bu durum değişiyor ve seri ilk defa resmi olarak PC oyuncularıyla buluşuyor.

Tekken 7 temel olarak sinematik bir anlatımla sunulan bir hikaye içeren ve online olarak da oynayabileceğiniz bir dövüş oyunu. Oyunda eski Tekken oyunlarından tanıdığımız kahramanlara yeni kahramanlar eklenirken, Akuma büyük bir sürpriz olarak karşımıza çıkıyor. Street Fighter serisinden tanıdığımız Akuma belki de Tekken 7'nin en heyecan verici yenilikleri arasında.

Güzel grafiklerle süslenen Tekken 7'nin minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bir işletim sistemi (Windows 7 ve üzeri)

- 3.6 GHz Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 6 GB RAM

- 2 GB Nvidia GeForce GTX 660, GTX 750 Ti veya eşdeğer özelliklere sahip bir ekran kartı

- DirectX 11

- İnternet bağlantısı

- 60 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı