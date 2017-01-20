Tales of Berseria, Namco'nun ünlü rol yapma oyunu serisi Tales'in son oyunu.

Anime görünümünde ara sahnaler ve grafiklerle süslenmiş bir oyun olan Tales of Berseria'da Velvet adlı kahramanımızın maceralarına tanık oluyoruz. Oyunun hikayesi Velvet'in yaşadığı trajediye dayanıyor. Bir zamanlar sakin bir doğaya sahip olan, etrafına karşı nazik davraranan Velvet bu olaylar sonrasında büyük bir değişim geçiriyor ve nefret ve öfkeyle tanışıyor. Velvet, yaşadığı değişimin ardından bir korsan çetesine katılarak dünyayı dolaşmaya başlıyor.

Tales of Berseria'da Velvet'in kendisini yeniden keşfetme hikayesi işleniyor. Açık denizlerde yolculuk eden kahramanımız Midgand adlı verilen krallığa ayak basıyor ve bu krallığı oluşturan adaları teker teker dolaşıyor. Biz bu macerasında onu kontrol ederek karşılaştığı tehlikeleri aşmasını sağlıyoruz.

Tales of Berseria'nın savaş sistemi kısmen klasik Final Fantasy oyunlarına benziyor. Görsellik boyutunda kalan bu benzerlik Tales of Berseria'da gerçek zamanlı savaşlar bulunması nedeniyle oyunu bir Final Fantasy klonu oılmaktan kurtarıyor.

Tales of Berseria'nın miminum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit işletim sistemi (Windows 7 ve üzeri)

- 3.0 GHz Intel Core 2 Duo E8400 veya 3.1 GHz AMD Phenom X II 550 işlemci

- 2 GB RAM

- GeForce 9800 GT veya AMD Radeon HD 4850 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 15 GB boş depolama alanı

- DirectX 11 uyumlu ses kartı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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