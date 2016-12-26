Syberia 3, 2000'li yıllarla birlikte çıkış yapan ilk Syberia oyununun ve Syberia 2 oyununun hikayesini devam ettiren point & click türünde bir macera oyunu.

Microids firması tarafından geliştirilen ve Benoit Sokal tarafından yazılan bir hikayeye sahip olan Syberia serisine başlarken Kate Walker adlı kahramanımızla tanışmıştık. Bir avukatlık ajansına bağlı olarak çalışan Kate Walker, artık üretim yapmayan bir fabrikanın devir işleriyle görevlendirilmişti. Kate Walker, bu fabrikanın devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için fabrikanın resmi mirasçısı Hans Voralberg ile iletişime geçmek zorundaydı. Fakat bu garip mucit anlam verilemeyen bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Hans Voralberg'in izini sürmeye başlayan Kate Walker, dokunaklı bir aile hikayesiyle ve Hans Voralberg'in keşfettiği gizemli dünyayla tanışmış, bu olaylardan sonra hayatı tamamen değişmişti. Kate, Hans Voralberg'in peşinde dünyanın öteki ucu olan buzullarla kaplı Syberia'ya yolculuk etmişti. Syberia 3 de hikayenin Syberia'da kalan kısmından devam ediyor. Oyuna başlarken Kate bir ölüm kalım mücadelesi veriyor. Biz de kahramanımızın hayatta kalabilmesine ve macerasına devam edebilmesine yardımcı oluyoruz.

Syberia 3'ün hikayesinin serinin önceki oyunlarından tamamen farklı bir hikaye olduğu açıklanmakta. Yeni oyunda tamamen 3 boyutlu bir yapıya geçiş yapılıyor, buna bağlı olarak da oyundaki bulmacalar 3 boyutlu olarak tasarlanmış. Syberia 3'ün görsel gelişmelerinin yanısıra müziklerinin üzerinde de sıkı bir şekilde çalışılmış. Daha önceden Fallout, Dragon Age ve Prince of Persia gibi oyunlar için de müzik üretmiş olan Inon Zur, Syberia 3'ün müziklerine de imzasını atıyor.

Syberia 3 eğer klasik macera oyunu serisinin önceki oyunlarını oynadıysanız ve maceranın yeni bölümünü yaşamak istiyorsanız kaçırmamanız gereken bir oyun. Eğer Syberia serisiyle daha önceden tanışmadıysanız, serinin önceki oyunlarını oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Syberia 3'ün sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- SSE2 destekli Pentium veya AMD Athlon X4 işlemci

- 6 GB RAM

- 2 GB AMD R7 260X veya Nvidia GTX 550 Ti ekran kartı

- DirectX 9.0

- 40 GB boş depolama alanı

- Ses kartı