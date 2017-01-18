Super Blue Boy Planet kendine has görsel stiliyle ve eğlenceli oynanışıyla dikkat çeken bir platform oyunu.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Super Blue Boy Planet'te mavi kahramanımızın hikayesine tanık oluyoruz. Mavi kahramanımızın kız arkadaşı bir gün uzaylılar tarafından kaçırılıyor. Kahramanımız da kız arkadaşını kurtarabilmek için uzaylıların peşine düşüyor. Fakat kız arkadaşıyla tekrar kavuşabilmesi için 21 farklı bölümü geçmesi gerekmekte. Biz de kahramanımıza bu işi gerçekleştirebilmesi için yardımcı oluyoruz.

Super Blue Boy Planet, Super Mario oyunları gibi 2 boyutlu grafiklere sahip bir platform oyunu. Oyunda ekranda yatay olarak ilerlerken engellerin üzerinden atlamamız, düşmanlarımıza takılmamamız gerekiyor. Düşmanlarımızın üzerinde zıplayarak onlardan kurtulabilmekteyiz. Ayrıca farklı bölüm sonu canavarlarıyla savaşmamız da gerekiyor.

Super Blue Boy Planet'te zıplayarak köprüleri ve ilerlememizi sağlayacak nesneleri aktifleştirebiliyoruz. Super Blue Boy Planet oldukça kolay kontrollere sahip. Oyunun grafikleri basit olmasına rağmen kendine has görsel stili nedeniyle oyun hoş görünmekte. Super Blue Boy Planet'in güzel yönü ise külüstür bilgisayarlarınızda bile rahatça çalışabilen bir oyun olması.

Super Blue Boy Planet'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 1.3 GHz Pentium 4 veya 1.2 GHz AMD Athlon MP işlemci

- 512 MB RAM

- 128 MB ekran kartı

- 75 MB boş depolama alanı

- 640x360 ekran çözünürlüğü

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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