Sumoman eğer platform oyunlarını seviyorsanız hoşunuza gidebilecek bir oyun.

Genç bir sumo kahramanın hikayesini konu alan bir platform oyunu olan Sumoman'da, kahramanımızın katıldığı bir turnuvadan sonra başına gelen olaylar konu alınıyor. Kahramanımız, turnuvaya katıldıktan sonra yaşadığı adaya döndürğünde köyündeki herkesin derin bir uykuya daldığını görüyor. Olayı biraz inceleyince de bu derin uykunun sebebinin bir büyü olduğunu keşfediyor. Kahramanımıza düşen görev bu büyüyü kimin yaptığını ortaya çıkarak onu durdurmak ve köyünde yaşayan insanları kurtarmak, biz de ona yardımcı oluyoruz ve sürükleyici bir serüvene başlıyoruz.

Sumoman, fizik kurallarına karşı mücadele ettiğimiz bir platform oyunu. Kahramanımız ağır cüssesine rağmen hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor ve yükseğe zıplayabiliyor. Oyunda karşımıza birçok farklı engel ve bulmaca çıkıyor. Bu engel ve bulmaclaarı aşabilmek için kahramanımızın cüssesini zekamızla birleştirmemiz gerekiyor. Kimi zaman ince bambu çubukların üzerinden dengemizi sağlayarak geçmemiz, kimi zaman etrafı parçalayarak ve kapıları kırarak ilerlememiz gerekiyor. Oyunda başarısız olduğunuzda zamanı geri alabilmeniz mümkün. Bu iş için oyundaki kum saatlerini topluyoruz.

Sumoman güzel grafiklere sahip. Oyunun fizik motoru da bir hayli başarılı. Sumoman'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core 2 Quad işlemci

- 2 GB RAM

- Nvidia GTX 260 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 2 GB boş depolama alanı