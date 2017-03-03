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Subsiege
TamindirOyunAksiyonSubsiege - MOBA Oyunu

Subsiege

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Editör Puanı: 4/5
4
Subsiege
Subsiege
Subsiege
Subsiege
Subsiege
Subsiege
Subsiege
Subsiege
Subsiege
Subsiege

Subsiege'de suyun altında geçen savaşlara katılıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 dakika önce

Subsiege farklı hikayesiyle dikkat çeken bir MOBA oyunu.

Bilim kurgu temelli bir hikayeye sahip olan Subsiege'de geleceğe yolculuk ediyoruz. 2063 yılında geçen oyunda, aslında günümüzün şartlarından pek de uzak olmayan bir hikaye bizi bekliyor. Küresel ısınma sonucu iklim değişiyor ve dünya çölleşiyor. Bunun yanısıra kontrolsüz nüfus artışı bitki örtüsünün yok olmasını hızlandırıyor. Sonuçta dünyada oksijen üretecek kaynaklar ortadan kalkıyor ve atmosfer yaşanılamaz hale geliyor. İnsanoğlu, geriye kalan tek oksijen kaynağı olan okyanuslara yönleniyor. Okyanusun 9000 km altında oksijenin izlerine rastlanıyor. Bu oksijenin sınırlı olması ise beraberinde savaşları getiriyor. İşte bu savaşlarda oksijen bulabilmek ve hayatta kalabilmek için savaşmaktayız.

Subsiege'de temel olarak 12 kişilik savaşlara katılıyoruz. Okyanusun derinliklerinde yapılan bu gerçek zamanlı savaşlarda özel deniz altı araçlarını kontrol etmekteyiz. Savaşırken sahip olduğumuz oksijenin giderek azalması oyuna heyecan kazandırmakta. Bu nedenle Subsiege, benzerlerinden farklı bir MOBA deneyimi yaşatmakta.

Subsiege'de bize farklı yeteneklere sahip deniz altı aracı seçenekleri sunuluyor. Takım oyununun öne çıktığı Subsiege tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Subsiege'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 3.5 GHz Intel Core i3 veya eşdeğer özelliklere sahip bir işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB DirectX 11 uyumlu ekran kartı (GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870)

- DirectX 11

- İnternet bağlantısı

- 4 GB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Headup Games
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