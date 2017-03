Can Erdil Şentürk

Styx: Shards of Darkness oyunculara Assassin's Creed oyunlarına benzeyen bir oynanış sunan bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilindiği üzere Assassin's Creed oyunlarında kahramanımızla düşmanlara yerimizi belli etmeden ve onları alarma geçirmeden hareket etmeye ve hedefimize ulaşmarak suikast gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Styx: Shards of Darkness mantık olarak aynı temellere dayanan bir gizlilik oyunu; fakat Styx: Shards of Darkness'de bizi çok daha farklı bir kahraman ve dünya bekliyor. Oyunumuzda tamamen fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Elfler, insanlar, cüceler gibi ırkların yaşiadığı bu fantastik dünyada ana kahramanımız ise bir goblin. Kahramanımız, serinin yeni oyununda dark elflerin yaşadığı Körangar adlı şehre sızmaya ve elflerin neden cüceler ile ittfak kurduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bu iş için de bütün yeteneklerini kullanması gerekiyor.

Unreal Engine 4 grafik motoruyla geliştirilen Styx: Shards of Darkness oldukça geniş haritalar sunuyor. Uçurum kenarındaki şehirlerde veya karnalık zindanlarda düşmanlarınızı avlarken uonları uçurumdan aşağıya yuvarlayarak alarm vermelerini önleyebiliyor, içeceklerine hoş olmayan tatlar kazandırarak bayılmalarını sağlayabiliyor ya da yüksek yerlere tırmanarak altınızdaki herşeyden habersiz düşmanınıza tuzak kurabiliyorsunuz. Styx: Shards of Darkness'da zehirli ok gibi silahları ve işinize yaratacak aletleri de inşa edebiliyorsunuz.

Styx: Shards of Darkness'da düşmanlarınızı temizlemek için çevrenizdeki öğeleri tuzaklara dönüştürmeniz büyük önem taşıyor. Düşmanlarınıza suikast düzenledikten sonra cesetleri görünür yerde bırakmamalısınız.

Styx: Shards of Darkness'ın grafik kalitesi oldukça yüksek. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi (Styx: Shards of Darkness sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışmaktadır)

- 3.5 GHz AMD FX 6300 veya 3.4 GHz Intel i5 2500 işlemci

- 8 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip DirectX 11 destekli AMD Radeon R7 260X veya Nvidia GeForce GTX 560 ekran kartı

- DirectX 11

- 15 GB boş depolama alanı