Street Warriors Online eğer heyecanlı online sokak kavgalarına katılmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir dövüş oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Street Warriors Online'da online arenalara çıkarak dövüş yeteneklerimizi sergiliyoruz. Bir MMO oyunu şeklinde tasarlanan Street Warriors Online'a başlarken kendi kahramanımızı yaratıyoruz ve diğer oyuncularla dövüşerek ve karşılaşmaları kazanarak kahramanımızı geliştiriyoruz. Kahramanımıza yeni yetenekler kazandırarak onu güçlendirebilmemiz mümkün.

Street Warriors Online'da 3 farklı oyun modu bulunuyor. Klasik arena modunda 2'ye 2, 4'e 4 veya 8'e 8 dövüşler yapabilirsiniz. Skirmish modunda ise size arka arkaya saldıran düşmanlarınızı yenerek roundu kazanmaya çalışıyorsunuz. Belli sayıda düşmanı yendikten sonra round tamamlanıyor, 3 round sonrası ayakta kaldığınızda ise maçı kazanıyorsunuz. Conquest modunda ise takımınızın graffitisini duvara çizmeye çalışıyor ve tamamlanana kadar dövüşüyorsunuz. Capture the Bag modunda ise ortadaki çantayı alarak kendi aracınıza taşımaya ve kaçırmaya çalışıyorsunuz.

Street Warriors Online'da kahramanınızın yeteneklerini geliştirebileceğiniz gibi görünümünü de çeşitli kıyafet ve aksesuarlarla tercihlerinize göre yapılandırabiliyorsunuz. Oyun ortalama bir grafik kalitesine sahip. Street Warriors Online'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci

- 2 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip Nvidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD 6970 ekran kartı

- DirectX 11

- 4 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

- İnternet bağlantısı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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