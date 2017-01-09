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Stardew Valley
TamindirOyunMacera Ve RPGStardew Valley - Rol Yapma Oyunu

Stardew Valley

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley
Stardew Valley

Stardew Valley'de miras kalan çiftliğimizi geliştirmek için çabalıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Stardew Valley retro tarzda sevimli grafikleriyle ve yaşattığı rahatlatıcı oyun tecrübesiyle kolayca beğeninizi kazanacak bir rol yapma oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlar için bağımsız olarak geliştirilmiş bu RPG ve çitflik oyunu karışımı oyunda kendisine dedesinden çiftlik miras kalan bir kahramanın yerine geçiyoruz.Bu çiftlik uzun bir süredir bakımsız kaldığı için her yerine yabani otlar bulunuyor ve binalar yıkılıp dökülüyor. Bize düşen görev ise çiftliği eski günlerine geri döndürmek.

Stardew Valley'de tarlalarımıza ekinle ekip hasat etmemize izin veriliyor. Fakat ilk önce çiftliğimizde toprağı tarıma elverişli hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için yabani otları temizliyor, ağaçları keserek tarlamıza yer açıyoruz. Ayrıca hayvanlar yetiştirip süt gibi günlük ürünler toplayabiliyoruz. Bu işleri gerçekleştirebilmek için kullanacağımız eşyaları ve araçları da kendimiz inşa etmekteyiz. Başta az bir miktar parayla yola çıkıyoruz, üretimimizi başlattıktan sonra para kazanıp bu parayı çiftliğimizi geliştirmek için kullanıyoruz.

Stardew Valley içinde madencilik ve balık tutma gibi işlerle de uğraşabilmekteyiz. Ayrıca oyunda farklı karakterler yer alıyor ve bu karakterlerle iletişim kurup yeni arkadaşlar kazanabiliyoruz. Oyuncular bu arkadaşlarına yardım edebildikleri gibi onlardan da yardım alabiliyor. Hatta oyunda evlenebilmenize de izin veriliyor. Bu sayede çiftliğinizi hayat arkadaşınızla birlikte şekillendirebiliyorsunuz.

Stardew Valley içinde gizemli mağaralar gibi keşfedilecek farklı mekanlar da bulunmakta. Oyunun renki grafikleri görsel olarak hoş bir tecrübe yaşatıyor. Stardew Valley'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Vista işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

-- 256 MB video belleğe ve Shader Model 3.0 desteğine sahip ekran kartı

- DirectX 10

- 500 MB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
Üretici:
ConcernedApe
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