Starblast.io, web tarayıcı üzerinden oynanan multiplayer destekli uzay savaş oyunu. Retro grafik ve seslere sahip olmasıyla daha çok eski nesil oyuncuların keyif alarak oynayacağını düşündüğüm uzay oyununda aksiyon hiç dinmiyor.

Tarayıcı (browser) oyunları genellikle görsel açıdan çok kaliteli olmaz ve birkaç oynamanın ardından sıkmaya başlar. Ancak Starblast.io öyle değil. Uzayın derinliklerinde kimlere karşı savaştığınızı bilmeden etrafınızdaki asteroitleri patlatarak ilerliyorsunuz. Patlattığınız her küçük gezegenin içinden kristal çıkıyor. Kristalleri toplamanız, uzay geminizi yükseltebilmeniz, yeni uzay gemileri alabilmeniz veya ekstra can kazandırması açısından önemli. Tabii ki siz boş boş ateş edip güçlenmeye çalışırken her an kafa kafaya geldiğiniz düşmanlarınız da öylece gezinmiyor. Onlar da kristallerle daha da güçleniyor. Hatta oyuna ilk başladığınızda sizin birkaç katınızın büyüklüğündeler.

Türkçe dil desteğiyle gelen oyunu ister gamepad, ister fare, isterseniz de klavyeyle oynayabiliyorsunuz. Kontrol sistemi her yaştan kişinin rahatça oynayacağı şekilde tasarlanmış.