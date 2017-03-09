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Star Stable
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Star Stable

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Star Stable
Star Stable

Tamamen size ait atınızla yarışlara katılın, atınızın bakımını yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

Star Stable, web tarayıcı üzerinden oynanabilen at oyunu. Çocuğunuzun keyif alarak oynayacağı, eğitici ve eğlenceli içerikler sunan online at oyununda oyuncular tamamen kendilerine ait olan atlarıyla yarışlara katılıyor, bakımların üstleniyorlar. Çocuklara at sevgisini aşılayan eşsiz bir tarayıcı oyunu.

Dünya genelinde küçük yaşta oyuncuları bir araya getiren online at oyununda herkesin kendisine ait atı var ve oyuncular diledikleri kadar ata sahip olabiliyor. Atlarının bakımlarından eğitimlerine her şeyden sorumlular. Kendi binicilik kulüplerini dahi açmalarına izin veriliyor. Elbette birçok yetenekli at binicisinin bulunduğu ödüllü yarışlar da düzenleniyor. Şampiyonluk yarışı haricinde tek kişilik zamana karşı yarış ta mevcut.

Üç boyutlu harika görseller sunan oyun, çocukların eğitim ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan birçok içerik sunuyor. Sohbet özelliği ile arkadaşlıklar kurma, problem çözme yeteneklerini geliştirme, sorumluluk hissi kazanma, okuma yeteneği ve hayal gücü geliştirme gibi eğitici ve eğlenceli içerikler bulunuyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Web Tabanlı
Üretici:
Star Stable Entertainment AB
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