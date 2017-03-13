Soul Searching, kendi yarattığınız bir karakterin yolcuğunu oynadığınız bir tür hayatta kalma macera oyunudur.

Talha Kaya'nın tek başına geliştirdiği macera oyunu Soul Searching, adından da anlayabileceğiniz üzere bir arayış oyunu. Oyunun başında yarattığımız karakterle birlikte çıktığımız adalar arası yolculukta, hem ailesinden ve ana vatanından ayrılan birinin yaşadıklarını hem de bu ayrılışı gerçekleştiren kişinin düşüncelerini görebiliyoruz. Grafik olarak bir şey vaat etmese de müthiş bir hissiyat barındıran ve hikaye olarak oldukça başarılı olan bu oyun, bağımsız yapımlar arasında son zamanların en dikkat çekenleri arasında. Oyunun yapımcısı ise oyununu şöyle tanımlamış:

"Soul Searching, doğduğunuz yeri terk etmeyi anlatan bir hayatta kalma hikaye oyunu. Küçük ilkel bir sal üzerinde adaların, ejderhaların ve büyünün dünyasına açılıyorsunuz. Gitmeyi seçtiğiniz adalarda yaşayan insanların hikayelerini keşfedebilir, ejderhalarla karşılaşabilir, oltayla balık tutabilir, salınızı özelleştirebilir, yeni sallar alabilir, hayaletler bulabilir, büyüler öğrenebilirsiniz. Soul Searching, size nasıl oynayacağınızı öğretmeden açık bir dünyaya bırakıyor. Tek doğru yol yok. Altına ve daha iyi sallara karşı isteğinize bağlı olarak, birden fazla oynayış stilinden birini seçeceksiniz. Bu dünyada kaybolabilirsiniz, ama sona erişen yolu bulmanız çok sürmeyecek.



Ursula Le Guin'in Yerdeniz serisinden ve Pi'nin Yaşamı gibi filmlerden ilham alan Soul Searching, büyümek, doğduğun yeri terkedip kendi ayakların üzerinde durmakla alakalı bir oyun. İzolasyon, anlam ve yön arama gibi temaları işleyen oyun, depresyona ve intihar düşüncelerine kadar değiniyor."

Küçük detaylar ile şenlenen ve sonunu görmek için can attığınız bu yapım, çok uzun sürmese de başka karakterler ile sizde tekrar tekrar oynama isteği doğurduğu için parasının hakkını da kesinlikle veriyor. Oyuna dair oynanış görüntülerini de hemen aşağıdaki videodan görebilirsiniz.