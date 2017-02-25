Soda Dungeon eğer fantastik hikayeleri ve retro tarzda grafikleri seviyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir rol yapma oyunu.

Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir RPG olan Soda Dungeon ilk olarak mobil platformlar için yayınlanmıştı. Mobil versiyonu oyuncular tarafından bir hayli beğenilen oyunun PC versiyonu da aynı eğlenceyi bize sunmayı hedefliyor. Soda Dungeon'da cesur kahramanların hüküm sürdüğü ve zindanları temizleyerek ganimetlere sahip olduğu bir çağa konuk oluyoruz. Oyundaki temel amaıcmız ise bir kahraman ekibi kurarak yeni zindanları keşfetmek ve yeni hazineleri ele geçirmek. Fakat maceramız hiç de umduğumuz gibi başlamıyor; çünkü cesur kahramanlar yerine beş parasız kahramanlar karşımıza çıkıyor. Bu nedenle yapacağımız serüveni kahramanlara çekici göstermemiz gerkeiyor.

Soda Dungeon'da kahramanların toplanma yeri olan hanlarda onlara ne kadar iyi hizmet edersek beğenilerini kazanıyor ve onları takımımız dahil edebiliyoruz. Bu iş için hanımızı geliştirmemiz, farklı gazoz çeşitleri sunmamız gerekmekte. Kahramanları cezbettikten sonra onları zindanlara gönderiyor, gülü canavarlarla savaşmalarını sağlayabiliyoruz.Oyunda birçok farklı kahraman seçeneği yer alıyor. Bu kahramanlar farklı sınıflar altında toplanmakta. Kimi kaharamanlar silah kullanmada, kimileri büyü kullanmada veya şifa dağıtmada ustalar. Her kahramanın kullanacağı ekipman ve silahları seçebilmemiz ve geliştirebilmemiz de mümkün.

Soda Dungeon düşük sistem gereksinimlerine sahip olan bir oyun. Soda Dungeon'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- Intel i5 işlemci

- 512 MB RAM

- Nvidia GeForce GT 630 ekran kartı

- 70 MB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme