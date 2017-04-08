Snow Moto Racing Freedom eğer hızlı ve heyecanlı yarışlar yapmak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir yarış oyunu.

Klasik yarış oyunlarından farklı bir yapıda olan Snow Moto Racing Freedom'da kar motoru kullanıyoruz ve turnuvalara katılarak birinci gelmeye çalışıyoruz. Bu yarışlarda keskin virajları almanın yanısıra rampalardan da uçuyoruz ve akrobatik hareketler yapabiliyoruz.

Snow Moto Racing Freedom'u dilerseniz tek başınıza oynayarak yarış kariyerinizi başlatabilirsiniz. Kariyerinizde 18 farklı şampiyonaya katılabilme imkanına sahipsiniz. Bu yarışlarda 12 farklı kar motorunu kullanabiliyoruz.

Snow Moto Racing Freedom'u tek başınıza oynayabileceğiniz gibi oyunda online yarışlara katılabilir ve rekabeti biraz daha artırabilirsiniz. Oyundaki yarışlarda farklı akrobatik hareketleri birleştirerek kombolar yapabiliyor ve daha çok puan kazanabiliyorsunuz.

Oyunculara 8 farklı oyun modu ve gece yarış yapma imkanı sunan Snow Moto Racing Freedom'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit Windows 7 işletim sistemi

- 2 GHz çift çekirdekli AMD veya Intel işlemci

- 4 GB RAM

- 1 GB video belleğe ve Shader Model 5 desteğine sahip ekran kartı

- DirectX 11

- 4 GB boş depolama alanı