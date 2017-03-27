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Snake Pass
TamindirOyunÇeşitliSnake Pass - Platform Oyunu

Snake Pass

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Editör Puanı: 4/5
4
Snake Pass
Snake Pass
Snake Pass
Snake Pass
Snake Pass
Snake Pass

Snake Pass'ta yılan kahramanımızla sürünüyor, kıvrılıyor, tırmanıyor ve bulmacaları çözüyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Snake Pass oyunculara renkli bir dünya, sıradışı bir kahraman ve bolca eğlence sunan bir platform oyunu olarak tanımlanabilir.

Noodle adlı yılan kahramanımızı yönettiğimiz oyunda kahramanımızın yaşadığı ormanın davetsiz bir misafir tarafından tehdit edildiğine tanık oluyoruz. Noodle, hiç planlarında yokken dostu Doodle ile birlikte bu tehdide karşı savaşmaya başlıyor. Biz de Noodle ve Doodle'a katılarak ormanlarını kurtarmalarına yardımcı oluyoruz. Maceramız boyunca farklı dünyaları keşfetmemiz ve zorlu bulmacaları ve engelleri aşarak yol almamız gerekiyor.

Snake Pass'ta karşımıza çıkan engelleri aşabilmek için sürünüyor, tırmanıyor, kıvrılıyor ve hatta yüzüyoruz. Kimi zaman bir dağın tepesine tırmanırken kimi zaman da derin sulara dalabiliyoruz. Oyunda kahramanımızın hareketleri ve animasyonları oldukça başarılı. Bir yılanın doğal hareketleri iyi şekilde gözlemlenmiş ve oyuna aktarılmış.

Snake Pass kaliteli grafiklere sahip olan bir oyun. Snake Pass'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 8 işletim sistemi (Oyun sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışmaktadır)

- 2.68 GHz Intel Cıre i5 750 veya 3.0 GHz AMD Phenom II X4 945 işlemci

- 4 GB RAM

- 2 GB Nvidia GTX 560 veya 3 GB AMD Radeon HD 6870 ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win10/Win8.1
Üretici:
Sumo Digital
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