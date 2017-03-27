Sketch! Run!Demo
Sketch! Run!'da kahramanımızı kalemimizi kullanarak kontrol ediyoruz
Sketch! Run! eğer gerçekten sıradışı bir platform oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.
Bir okul defteri üzerinde geçen bir macerayı konu alan bir çöp adam oyunu olan Sketch! Run!'da bu okul defterini açtığımızda büyük bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bu deftere çizdiğimiz herhangi bir şey anında canlanıyor. Çizdiğimiz bir çöp adam olan Liny de bu kurala bağlı olarak hareket etmeye başlıyor. Liny'nin amacı ise dünya hakkında daha çok şey öğrenmek ve deferden kurtularak özgür kalmak. Biz de kahramanımıza bu işi gerçekleştirebilmesi için yardımcı oluyoruz.
Sketch! Run!'da yönettiğimiz kahramanımızın kulakları olmadığı için bizi duyamıyor. Bu nedenle onunla iletişim kurmak için kalemimizi kullanıyoruz. Yapacağı hareketleri kalemimizle belirliyor ve engelleri aşmasını, yoluna devam etmesini sağlıyoruz.
Sketch! Run! içinde çok sayıda bölüm yer almakta. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
- Windows 7 işletim sistemi
- Intel Core i3 4300 işlemci
- 4 GB RAM
- Nvidia GT 720 ekran kartı
- DirectX 10
- 3 MB boş depolama alanı
Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:
Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme
- Lisans:
- Deneme Sürümü
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- VI Games LLC
Aksiyon Popülerleri
- Grand Theft Auto 5GTA 5
- ZulaTürk Yapımı Ücretsiz FPS Oyunu
- Counter Strike Global OffensiveYeni Counter-Strike Oyunu
- Call Of Duty 2Tek Oyunculu Aksiyon Oyunu
- Spider Man 2Spider Man 2 Demo Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı