Sketch! Run! eğer gerçekten sıradışı bir platform oyunu oynamak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir oyun.

Bir okul defteri üzerinde geçen bir macerayı konu alan bir çöp adam oyunu olan Sketch! Run!'da bu okul defterini açtığımızda büyük bir sürprizle karşılaşıyoruz. Bu deftere çizdiğimiz herhangi bir şey anında canlanıyor. Çizdiğimiz bir çöp adam olan Liny de bu kurala bağlı olarak hareket etmeye başlıyor. Liny'nin amacı ise dünya hakkında daha çok şey öğrenmek ve deferden kurtularak özgür kalmak. Biz de kahramanımıza bu işi gerçekleştirebilmesi için yardımcı oluyoruz.

Sketch! Run!'da yönettiğimiz kahramanımızın kulakları olmadığı için bizi duyamıyor. Bu nedenle onunla iletişim kurmak için kalemimizi kullanıyoruz. Yapacağı hareketleri kalemimizle belirliyor ve engelleri aşmasını, yoluna devam etmesini sağlıyoruz.

Sketch! Run! içinde çok sayıda bölüm yer almakta. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- Intel Core i3 4300 işlemci

- 4 GB RAM

- Nvidia GT 720 ekran kartı

- DirectX 10

- 3 MB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme



