SimAirport oyunculara kendi havalimanlarını tasarlama ve işletme imkanı veren bir simülasyon oyunu.

Stratejik yeteneklerinizi kullanmanızı gerektiren bir havaalanı simülatörü olan SimAirport'ta her şeye sıfırdan başlayarak havalimanımızı temelden inşa ediyor ve sonrasında gerekli havalimanı personelini işe alıyoruz. Havalimanımızda faaliyet gösterecek hava taşımacılığı firmalarını seçtikten sonra uçuş planlarını oluşturuyoruz. Hangi uçağın ne zaman inip ne zaman kalkacağını belirlemek bize düşüyor. Doğru bir planlama yapmamız hayati önem taşımakta; çünkü çakışan saatler uçak kazaları anlamına geliyor.

SimAirport'ta havalimanımızı inşa ettikten sonra gerekli altyapıyı da oluşturmanız gerekiyor. Bagaj taşıma sistemi, kafeteryalar ve yemekhaneler, alışveriş alanları, yollar, taksi alanları, terminaller, VIP alanları, araç kuyrukları, kontrol kuleleri, aydınlatma, hangarlar gibi yerler ve hizmetler bu altyapı hizmetleri arasında. Temel amacımız ise havaalanımızın düzenli bir şekilde faaliyet göstermesini ve yolcuların güvenle uçaklara binip inmesini sağlamak.

SimAirport'ta 2 farklı oyun modu yer alıyor. Bu oyun modlarından Sandbox size sınırsız para veriyor ve iflas etme riski bulunmuyor. Career modunda ise iflas edebiliyorsunuz, bu nedenle elinizdeki parayı iyi kullanmanız gerekiyor.

SimAirport oldukça düşük sistem gereksinimlerine sahip:

- Service Pack 2 yüklü Windows XP işletim sistemi

- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo veya 3 GHz AMD işlemci

- 2 GB RAM

- 1 GB video belleğe sahip ekran kartı

- DirectX 9.0

- 2 GB boş depolama alanı

- Ses kartı