Siegecraft Commander sahip olduğu mizahi yaklaşım ve eğlenceli oyun dinamikleriyle dikkat çeken bir strateji oyunu.

Kale savunma oyunu ve kule savunma oyunu türlerini birleştiren Siegecraft Commander'da fantastik bir dünyada geçen savaşlara katılıyoruz. Oyunda her oyuncu kendi kalesini inşa ediyor ve kalesini düşmanlarının saldırılarına karşı korumaya çalışıyor. Bir yandan da düşman kalesine saldırmamız gerekiyor. Oyundaki temel amacımız ise rakibimizin kalesini yok etmek.Bu kalelere Keep adı veriliyor ve Keep'lerimizi korumak için savunma kuleleri inşa edebiliyoruz. Ayrıca mevcut binalarımız üzerine ek kuleler yerleştirerek onları güçlendirebiliyoruz. Düşmanımızın kalesine saldırmak için ise katapultlar kullanabilmekteyiz.

Siegecraft Commander'de 2 taraftan birini seçebilmekteyiz. Şovalyeler ve Kertenkeleler kendilerine has binalara, savunma kulelerine, katapult çeşitlerine ve saldırı birimlerine sahipler. Bu taraflar için için yazılmış 2 farklı senaryoyu tek başımıza oynayabiliyoruz. Savaşlarda inekleri kullanarak düşman binalarını çökertebiliyor, ya da tembel işçileri katapultlarla taş niyetine fırlatabiliyoruz.

Siegecraft Commander'ın fizik motoru dikkat çekmekte. Oyunda bir binayı yıktığınızda demoni etkisi yaratarak çevresindeki binaları da yıkabiliyor. Bunun için düşman kulelerine ve binalarına saldırırken hassas nişan almamız önem taşıyor. Oyunu dilerseniz bir gerçek zamanlı strateji oyunu gibi, dilerseniz sıra tabanlı strateji oyunu gibi oynayabilirsiniz.

Siegecraft Commander heyecan dolu çok oyunculu karşılaşmalar da sunuyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 4 GB RAM

- SSE2 destekli işlemci

- DirectX 9 ve Shader Model 3 desteğine sahip ekran kartı

- 2 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı