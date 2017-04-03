Shardbound güzel bir görünümü taktiksel savaşlarla birleştiren, online olarak oynayabileceğiniz bir kart oyunu olarak tanımlanabilir.

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Shardbound'da fantastik bir dünyaya konuk oluyoruz. Shardbound dünyasında antik ve yok olmakta olan bir dünyanın parçalarının gökyüzünden düştüğüne tanık oluyoruz. Biz bu dünyada yaşayan, şöhret ve ganimet için savaşan kahramanların yerine geçiyoruz. Kendi evimizi kurabiliyor, bu evimize arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Sonrasında ise savaşmaya başlıyoruz.

Shardbound'da oyuncular farklı kartları toplamaktalar ve bu sayede kendi ordularını oluşturmaktalar. Orduları savaştırırken askerlerimizi ve özel yeteneklerini kullanabilmek için ise yine kartlardan faydalanıyoruz. Sıra tabanlı bir savaş sistemine sahip olan Shardbound, tıpkı aynı savaş sistemine sahip rol yapma veya strateji oyunları gibi görünüyor. Oyunda kahramanlarımızı izometrik kamera açsııyla kontrol ediyor, petekler üzerinde hareket ediyoruz.

Shardbound'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7, Windows 8.1 ya da Windows 10)

- 2 GHz çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- DirectX 11 uyumlu ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı

Oyunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

Steam Hesabı Açma ve Oyun İndirme