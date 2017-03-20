Shadows 2: Perfidia sahip olduğu atmosfer ile oyunculara gerilim dolu bir oyun tecrübesi yaşatmayı hedefleyen bir korku oyunu olarak tanımlanabilir.

Eskiden bilgisayarlarımızda oynadığımız Penumbra serisinden ve Layers of Fear gibi güncel korku oyunlarından esinlenerek geliştirilmiş bu survival horror oyununda 2 kahramandan birini seçerek oyuna başlıyoruz. Kahramanlarımız bir ofisteki gizemli olayları araştıran dedektifler. Bu ofisin çalışanları bir gün vahşice katlediliyorlar ve ofis kan gölünedönüşüyor. Bu insanların neden öldüğünü bulmak, ofisteki gizemli olayların kökünü bulmak ise bize düşüyor.

Shadows 2: Perfidia'da seçtiğimiz kahramanlar kendilerine has hikayelere sahipler. Ayrıca bu kahramanlarla oyunu oynarken farklı olaylarla karşılaşmaktayız. Yani oyunu bitirdikten sonra diğer kahraman ile oynayarak yeni bir oyun tecrübesi elde edebilirsiniz. Shadows 2: Perfidia'daki temel amacımız karanlık ofisin her yerini keşfetmek ve ofiste gerçekleşen olaylarla ilgili puçları toplamak. Fakat bu mücadelemiz sırasında doğaüstü olaylarla karşılaşıyoruz.

Unity motoruyla geliştirilen Shadows 2: Perfidia, ortalama bir grafik kalitesine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- Intel Core i3 6100 işlemci

- 4 GB RAM

- GTX 550 Ti ekran kartı

- DirectX 9.0

- 1 GB boş depolama alanı