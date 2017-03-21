Sailaway - The Sailing Simulator eğer denizciliğe ilgi duyuyorsanız ve kendi teknenizin kaptanı olmak isterseniz size aradığınız eğlenceyi sunabilecek bir simülasyon oyunu.

Online altyapıya sahip olan bir yelkenli simülatörü olarak tanımlanabilecek Sailaway'de Pasifik Okyanusunu bir uçtan bir uca yelkenli teknesiyle geçemeye çalışan bir maceracının yerine geçiyoruz. Bu iş için okyanusun azgın dalgalarıyla ve acımasız hava şartlarıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Yolculuğumuz sırasında tropik adaları keşfedebiliyor ve kafa dinleyerek stres atabiliyoruz.

Sailaway'n gerçekçi olabilmesi için geliştirici ekip oyunun ölçeğine önem vermiş. Oyunda yapacağınız yolculuk tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi aylar sürmekte. Ayrıca bu yolculuk sırasındaki hava şartları da gerçek hava raporlarından yararlanılarak oluşturuluyor.

Sailaway'deki hava şartları gibi dalgalar ve okyanus akıntıları da gerçekçi bir şekilde tasarlanmış. Oyunu öğrenme aşamasında kolay zorluk seviyelerini seçebiliyor ve sanal destek alabiliyorsunuz. Fakat yelkenlinizi yönetmekte ustalaştığınızda zorluk seviyesini yükseltebiliyor ve sanal desteği ortadan kaldırarak okyanus ve hava şartları ile sanal destek olmadan mücadele ediyorsunuz.

Sailaway'de oyuncular yalnız hissettiklerinde diğer Sailaway oyuncularıyla sohbet edebiliyor, diğer oyuncuları teknelerine davet edebiliyorlar ve onlardan yardım alabiliyorlar. Ayrıca oyun içinde yelkenli yarışları düzenlenebiliyor.