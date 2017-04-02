Roots of Insanity
Roots of Insanity'de karanlık bir hastane içinde hayatta kalmaya çalışacağız
Roots of Insanity, İstanbul merkezli Crania Games tarafından geliştirilen FPS türünde bir korku oyunu.
Türk yapımı bir korku oyunu olduğu için Roots of Insanity'de oyunculara Türkçe arayüz, seslendirme ve altyazı desteği sunuluyor. Roots of Insanity'de August Valentine Hastanesi'nde geçen olaylar konu alınmakta. Biz oyunda Riley McClein adlı geçmişinden beri epilepsi krizleri geçirmekte olan bir doktorun yerine geçiyoruz. Oyundaki olaylar bir gece nöbetimiz sırasında başlıyor. Hastanede esrarengiz olaylar çıktıktan sonra bu olayların sebebini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz, bu iş için de hastanenin karanlık koridorlarını ve odalarını keşfetmemiz gerekiyor.
Oyundaki kahramanımız hastanedeki hastaları kurtarmaya çalışırken epilepsi krizleri peşini bırakmıyor. Ayrıca yaşadığımız olaylar akıl sağlığımızı etkiliyor. Biz bütün bu olaylar karşınızda akıl sağlığımızı korumak ve hayatta kalabilmek için mücadele ediyoruz.
Roots of Insanity'i dilerseniz birinci şahıs kamera açısıyla, dilerseniz 3. şahıs bakış açısıyla oynayabilmektesiniz. Oyunda düşmanlarımızla savaşabilmek için bıçak veya tabanca gibi silahları kullanabilmekteyiz.
Unreal Engine oyun motoruyla geliştirilen Roots of Insanity tatmin edici bir grafik kalitesi sunmakta. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
- 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)
- 3. nesil Intel i3 işlemci
- 4 GB RAM
- DirectX 11
- 4 GB boş depolama alanı
- DirectX uyumlu ses kartı
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Crania Games
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