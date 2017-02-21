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Robot Soccer Challenge
TamindirOyunSporRobot Soccer Challenge - Futbol Oyunu

Robot Soccer Challenge

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Editör Puanı: 4/5
4
Robot Soccer Challenge
Robot Soccer Challenge
Robot Soccer Challenge
Robot Soccer Challenge
Robot Soccer Challenge

Robot Soccer Challenge'da uzaktan kumandalı robotlarımızla futbol oynuyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Robot Soccer Challenge eğer klasik futbol oyunlarından sıkıldıysanız ve farklı bir eğlence yaşamak istiyorsanız oynamaktan keyif alabileceğiniz bir futbol oyunu.

Robot Soccer Challenge,ilginç bir oyun yapısına sahip. Oyunda temel olarak uzaktan kumandalı robotları yöneterek rakiplerimizle maç yapıyoruz ve galip gelen taraf olup şampiyonaları kazanmaya çalışıyoruz. Oyunda maç yaptığımız alanlar ise ilginç tasarımlara sahipler. Sahanın ortasındaki engeller maçlara farklılık kazandırıyor.

Robot Soccer Challenge'da kontrollere alışabilmenin için oyunda bir antrenman moduna yer veriliyor. Bu modu oynayarak kendinizi maçlara hazırlayabiliyorsunuz. Sonrasında ise şampiyonalara adım atabiliyorsunuz. Bunun yanında dostluk maçları yapabilir, rakibinizi, sahayı ve maç şartlarını belirleyebilirsiniz.

Robot Soccer Challenge tatmin edici bir grafik kalitesine sahip. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- SSE2 komut setine sahip işlemci

- 2 GB RAM

- DirectX 9.0 ve Shader Model 3.0 desteğine sahip ekran kartı

- 500 MB boş depolama alanı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Render System
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