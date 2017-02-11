Riders of Asgard viking temasını ve BMX bisikletleri birleştiren ilginç bir bisiklet yarışı oyunu olarak tanımlanabilir.

Riders of Asgard, oyunculara heyecan verici bir bisiklet kullanma tecrübesi sunuyor. Oyunda temel olarak farklı rampalar ve engellerle donatılmış pistlerde en iyi zamanı ve en yüksek puanı toplamak için çabalıyoruz. Oyunda bisikletimizle çılgın akrobatik hareketler gerçekleştirebilmemiz mümkün. Rampalardan uçtukça havada taklalar atabiliyor ve puanlarımızı katlayabiliyoruz.

Riders of Asgard'da yer alan bölümlerde oyunculara kendi yollarını seçebilme imkanı veriliyor. Bu seçim sayesinde planladığınız akrobatik hareketleri daha iyi bir şekilde yapabilmeniz mümkün. Ayrıca yarışlara başlamadan önce kullancağını hareket setlerini de seçebilmektesiniz.

Riders of Asgard'da altın kazanarak bisikletinizi ve viking kahramanınızı geliştirebilmeniz mümkün. Oyunun grafiklerinin tatmin edici bir kalite sunduğu söylenebilir. Riders of Asgard'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 2.5 GHz 4 çekirdekli Intel veya AMD işlemci

- 4 GB RAM

- DirectX 11 uyumlu ekran kartı

- DirectX 11

- 2 GB boş depolama alanı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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