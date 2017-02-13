Realpolitiks eğer güncel politik olaylara ilgi duyuyorsanız ve taktiksel yeteneklerinize güveniyorsanız bir hayli hoşunuza gidebilecek bir strateji oyunu.

Realpolitiks, temel olarak politik olaylar çerçevesinde gelişen bir hikayeye sahip olan bir strateji oyunu. Oyunda oyunculara günümüz dünyasından herhangi bir ülkeyi seçme imkanı veriliyor. Ülkemizi seçtikten sonraki temel amacımız ise dünyanın hakimi olabilmek. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için farklı araçlara başvurabiliyoruz, dilerseniz diplomatik yeteneklerinizle kendinize dost kazanabilir, dilerseniz ekonomik gücünüzü yaptırımlara dönüştürebilir, dilerseniz casusluk faaliyetleri ile önemli bilgileri ele geçirebilir, dilerseniz de askeri gücünüzü ortaya koyarak düşman ürkütebilirsiniz. Yani oyunda "takitk yok, bam, bam, bam! " diye mevzuya girmemiz pek mümkün değil.

Realpolitiks'te bir yandan dünya düzenini dğeiştirmeye çalışırken diğer yandan da terör, doğal felaketler, ekonomik krizler, beklenmeyen olaylar ve global tehditlerle de mücadele etmeniz gerekiyor. Oyunda günümüzde karşılaştığımız gerçek olaylar, kurgusal hikayelerle birleştirilmekte. IŞID'in yükselişi, Avrupa Birliği'nin dağılması, 3. Dünya Savaşı, nükleer savaşlar, yükselen diktatörler bu senaryolar arasında yer alıyor.

Realpolitiks'in düşük sistem gereksinimlerine sahip olduğu söylenebilir, oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- 4 GB RAM

- Intel G3020 işlemci

- 1 GB video belleğe sahip Intel HD 520 ekran kartı

- DirectX 9.0c

- 700 MB boş depolama alanı

- DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Oyunun demosunu nasıl indireceğinizi bu yazımıza göz atarak öğrenebilirsiniz:

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