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Ready for Take off - A320 Simulator
TamindirOyunSimülasyonReady For Take Off - A320 Simulator - Uçak Simülasyonu Oyunu

Ready for Take off - A320 Simulator

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Editör Puanı: 4/5
4
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator
Ready for Take off - A320 Simulator

Ready for Take off - A320 Simulator bilgisayarınızı bir uçak kokpitine dönüştürüyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Ready for Take off - A320 Simulator son yıllarda sayıları gittikçe azalan uçak simülasyonu oyunlarının başarılı bir temsilcisi.

Bilgisayarınız üzerinden bir uçağa pilotluk etme deneyimini bireysel olarak yaşamanızı mümkün kılan bir simülasyon oyunu olan Ready for Take off - A320 Simulator'da gerçekçi olabilmek için dünya çapındaki farklı havalimanlarına yer veriyor ve bu havalimanlarının arasında Antalya havalimanı da yer alıyor. Oyunda yer alan bütün havalimanları detaylı bir şekilde 3 boyutlu olarka modellenmiş. Ayrıca havaliamanı içindeki destek araçları gibi hareket eden öğeler de oyuna dahil edilmiş.

Ready for Take off - A320 Simulator'da uçak kullanmayı öğrenebilmeniz mümkün. Oyunda uçağınızı kaldırmak bile büyük bir mücadele. Bu nedenle zoru başarmayı seviyorsanız Ready for Take off - A320 Simulator sizi tatmin edebilir.

Ready for Take off - A320 Simulator'da bir eğitim modu yer alıyor. Oyuna başlarken bu modu oynamanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanısıra serbest uçuş modunu da oynayabilir, kendi uçuş kariyerinize başlamak için Career modunu seçebilirsiniz. Oyuncular Ready for Take off - A320 Simulator'da uçacakları rotayı seçebiliyorlar ya da rastgele bir rotada uçuş yapabiliyorlar.

Ready for Take off - A320 Simulator'da uçarken gece - gündüz döngüsüne tanık olmaktasınız. Oyunu dilersseniz kokpit kamerasından, diğerseniz diğer kamera açılarından oynayabilirsiniz. Güzel grafiklere sahip Ready for Take off - A320 Simulator'ın minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- 64 bit işletim sistemi (Windows 7 ve üst versiyonları)

- 3 GHz çift çekirdekli işlemci

- 4 GB RAM

- GeForce GTX 560 veya eşdeğer özelliklere sahip ekran kartı

- 20 GB boş depolama alanı

- DirectX uyumlu ses kartı

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
ExViRe
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