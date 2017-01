Rage Against The Zombies oyunculara durmak bilmeyen aksiyon sunabilen bir zombi oyunu olarak tanımlanabilir.

Nişan alma yeteneklerinizi sınayan bu FPS oyunu içinde birçok farklı silah ve düşman çeşidi bizi bekliyor. Oyunda kontrol ettiğimiz kahramanımızın yaşadığı şehirde devasa boyutlarda bir zombi salgını baş gösteriyor. Şehrin sakinleri kısa süre içinde yaşayan ölülere dönüşüyorlar, Biz hayatta kalan sınırlı sayıda insanlardan biri olduğumuz için silahlarımızı kuşanıyoruz ve sığınağımıza saldıran zombileri yok etmeye çalışıyoruz.

Rage Against The Zombies'de dikkatinizi odaklamanız gerektiren durumlar söz konusu. Oyunda zombiler size dalgalar halinde saldırıyor olsalar da arada tatlı hemşireler sizi iyileştirmek için çabalıyorlar. Bu nedenle hemşireleri vurmamanız gerekmekte. Oyunda tabancaların yanısıra pompalı tüfekler, makinalı tüfekler ve bomba fırlatan silahlar gibi çeşitli silahları kullanabiliyoruz. Oyunda bulunan envanter sistemi yanımıza bir ana silah bir de yardımcı silah almamızı mümkün kılıyor. Zombilerden korunmak amacıyla nişan aldığımız yerin önüne barikatlar da kurabiliyoruz.

Rage Against The Zombies'in güzel yönü düşük sistem gereksinimli bir oyun olması. Oyunu eski bilgisayarlarınızda bile rahatça oynayabilirsiniz. Rage Against The Zombies'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows XP işletim sistemi

- 2 GHz işlemci

- 2 GB RAM

- Onboard ekran kartı

- 300 MB boş depolama alanı