Radioactive HTC Vive ve Oculus Rift sanal gerçeklik sistemlerine özel olarak geliştirilmiş açık dünya tabanlı MMO türünde bir zombi oyunu.

Oyunculara olabildiğince gerçekçi bir oyun tecrübesi yaşatmayı hedefleyen bir hayatta kalma oyunu olan Radioactive'de dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun daha ne olduğu çözülemeyen bir enfeksiyon tarafından yok olduğuna tanık oluyoruz. Biz, hayatta kalan az sayıdaki insandan birinin yerine geçiyoruz. Hayatta kalmaya devam edebilmek için de bu tehlikeli dünyanın farklı yerlerini keşfederek işimize yarayacak kaynakları toplamamız gerekiyor. Bir elimizde silahımız, diğer elimizde fenerimiz ile yol alırken beklenmedik olaylar karşımıza çıkabiliyor.

Radioactive'de oyunu kaydedemiyorsunuz. Oyundaki temel amacımız ise en uzun süre hayatta kalmak. Ayrıca oyunda herhangi bir ipucu ve yardım da bulunmuyor. Oyuncuların Radioactive'i oynamayı kendilerinin çözmesi gerekiyor. Radioactive'de ölmeniz demek üzerinizdeki eşyaları kaybetmeniz ve oyuna sıfırdan başlamanız anlamına gelmekte. Bu da sizi her adımınızı düşünerek atmaya itiyor.

Radioactive'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

- Windows 7 işletim sistemi

- i5 İşlemci

- 8 GB RAM

- GTX 970 veya RX 480 ekran kartı

- DirectX 11

- 5 GB boş depolama alanı